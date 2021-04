Langšádlová (TOP 09): Všichni chceme diplomatické řešení. Nikdo nechce žádnou válku

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Asi jsme všichni byli v šoku, když jsme v sobotu viděli zprávy o bezprecedentním útoku ve Vrběticích. V tuto chvíli patří poděkování především všem, kteří se podíleli na odhalení a vyšetření tohoto útoku.

Ale jaká je naše role v tuto chvíli? Jsou to kroky, které povedou k posílení naší bezpečnosti a zajištění naší suverenity. Já se plně ztotožňuji se všemi návrhy, které tady četl pan kolega Jan Bartošek. Jsou to návrhy koalice SPOLU a budu moc ráda, pokud je podpoříte.

Ano, máme snížit počet lidí na ruské ambasádě, koordinovat kroky se spojenci, požadovat náhrady škod, máme posílit Alianci tak, aby věnovala i těmto novým hrozbám pozornost, protože z posledních let máme mnoho zpráv o intervenci Ruska, nejenom ty, co tady říkal velmi přesně pan ministr Zaorálek o situaci na Ukrajině, o tom, co se odehrálo při sestřelení letadla a o zásazích do voleb, referend atd. A já jsem tady o tom mnohokrát v posledních letech mluvila.

Já si myslím, že my se máme zamyslet nejenom nad Vrběticemi, protože to je špička ledovce. Vrbětice jsou špička ledovce toho, co se u nás a v ostatních zemích odehrává, ale my se máme zamyslet nad systémem. Já jsem velmi ráda, že jsme tady (nejenom?) máme akční plán a byl proveden předtím audit, ale bohužel nové kroky v rámci akčního plánu nebyly naplněny. Nebyly naplněny. A to je podle mě velká chyba.

V tuto chvíli - a to bych chtěla poděkovat vládě - byla včera možná trochu symbolicky přijata Národní strategie pro čelení hybridním problémům. Protože víme všichni, že ty formy útoku, formy zasahování do naší suverenity, jsou v posledních letech velmi rozmanité. A chtěla bych upozornit, že nemůžeme pouze přijmout tuto strategii, ale musí k tomu být opravdu dobrý akční plán, ale především musí být naplňován.

Víte, kolegové, že jsem tady již před třemi lety navrhovala zřízení vyšetřovací komise Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému? Argumentovala jsem tenkrát tady slovy velmi podobnými jako dnes tady zaznívají. Ano, naší povinností musí být učinit kroky, systémové kroky, aby naše společnost byla odolnější. Jde o to, abychom byli do budoucna zemí bezpečnou a suverénní. A v souvislosti s tím, co se odehrává a říkám, s mnohým, co tady dnes zaznělo, se shoduji, bych chtěla upozornit na jedno téma - nebo vlastně na dvě - o kterých jsem mluvila v posledních měsících.

První jsou dezinformace. V souvislosti s Vrběticemi vzápětí po oznámení - vzápětí po oznámení - poté, co si premiér s prvním místopředsedou vlády stoupli před kamery, tak se začala sociálními sítěmi, což je takové našeho nové bojiště, šířit spousta dezinformací o Vrběticích. Spousta dezinformací.

Dokonce, když jsem se seznámila s některými analýzami, tak k čemu nám tady došlo? Bezprostředně po zveřejnění existujících důkazů o zapojení agentů GRU na výbuch muničního skladu ve Vrběticích se ve většinou apolitických skupinách zaměřených na protest proti covidovým opatřením, skupinám rodičů nesouhlasících s testováním začaly objevovat příspěvky obhajující Rusko, zpochybňující české tajné služby, šířící obavy z války či se jménem českého lidu omlouvající Vladimiru Putinovi.

Dámy a pánové, to není náhoda! Ony totiž už ty dezinformace o covidu byly z velké části šířeny z ruských zdrojů. A dlouhodobě. A píše se o tom například i v dokumentu Evropské komise, který jsme projednávali na výboru pro evropské záležitosti. Já bych tady s těmito příklady mohla pokračovat. Ale já bych opravdu v tuto chvíli tak, jak vláda nebrala mé apely, ale apely mnohých z vás vážně komunikaci okolo covidu, okolo očkování, já bych vás chtěla moc poprosit, abyste šíření dezinformací v tomto případě opravdu brali vážně. Protože to je vlastně zpochybňování institucí, zpochybňování rozhodnutí Poslanecké sněmovny, vlády a z těch průzkumů, které tady máme, tak je tady už 20 až 30 % lidí, kteří těmto dezinformačním narativům, konspiračním teoriím zkrátka důvěřují. A to je hrozba, hrozba pro nás pro všechny.

V tuto chvíli bych chtěla zdůraznit, že všichni chceme diplomatické řešení. Nikdo nechce žádnou válku, válečný konflikt, ale na druhou stranu všichni víme, že v případě Ruska musíme vyjádřit naprosto pevné postoje, naprosto jasné názory, protože všechno ostatní bude bráno jako slabost. My vidíme, co se odehrálo s diplomaty. My jako země napadená, jsme prokazatelné agenty ruské federace poslali domů, a to ještě asi ne všechny, a vzápětí bylo ještě ve větším množství vykázáno asi 20 našich diplomatů. U toho nesmí zůstat, protože to by nebylo vyhodnoceno jako dobrá vůle ke komunikaci, ale bylo by to vyhodnoceno jenom jako naše slabost.

Takže moc prosím vládu, aby brala vážně dezinformace a aby využívala svých kapacit ke strategické komunikaci. To je jeden z nástrojů, jak čelit dezinformacím. A vláda má své kapacity.

Druhá věc, které bych se chtěla věnovat, je Rosatom. Já jsem tady na tom místě, dámy a pánové, v posledních měsících stála mnohokrát. Moc jsem vás prosila, abyste brali vážně to, co říkají naše zpravodajské služby, abyste brali vážně usnesení vlády. Protože já jsem opravdu celou dobu jenom chtěla, abyste zohlednili usnesení vlády k bezpečnostním aspektům výstavby Dukovan. Tak opět říkám: Berme toto vážně, trvejme na zapracování těchto bezpečnostních zájmů státu do zadávací dokumentace. Učiňme kroky, aby opravdu bylo naplněno to, co tady bylo deklarováno. To znamená, aby se Rosatom nepodílel jako přímý dodavatel, subdodavatel, anebo předáním licence.

Dámy a pánové, žijeme v nesnadných časech a já bych chtěla vyjádřit i to, že já rozhodně nejsem proti ruským občanům. My jsme tady s mnohými z vás založili i Skupinu přátel Ruska. Myslím si, že je potřeba vést i dialog. Ale opravdu jasný, s jasnými pevnými reakcemi na situaci, jako je ta dnešní, když je ohrožována naše suverenita, když je ohrožována naše bezpečnost.

Dámy a pánové, my máme velkou výhodu v těchto časech, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance i Evropské unie, tak je velice důležité, abychom tato spojenectví i v tuto chvíli i ve chvíli, kdy my sami jsme ohroženi, využili, protože právě solidarita, vzájemná podpora je nesmírně důležitá v tom, abychom obstáli proti hrozbám, kterým čelíme. Děkuji.

