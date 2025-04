Umělá inteligence zažila poslední dobou velký rozvoj, a její vývoj probíhal hlavně ve Spojených státech amerických. A jelikož jejich politika byla posledních pár dekád taková, jaká byla, pochopitelně se to promítlo i do ní, protože její tvůrci se museli nějak vypořádat s politickým směřováním země a tím nenarušovat různé předpisy a zákony. Jelikož americká politika byla dominantní i v naší části světa, pochopitelně i zde se začaly používat téměř výhradně americké technologie umělé inteligence.

Dnes se pobavíme o takzvané generativní umělé inteligenci (UI), v našich končinách je známá například ChatGPT. To znamená té, která jakoby tvoří nový obsah. I když i to je nepřesné, ve skutečnosti pouze spojuje do logických celků věci, které dříve vytvořil člověk. Důvěřiví lidé se často ptají umělé inteligence na cokoliv, a její odpověď považují za správnější, než od jakéhokoliv člověka. Prostě matematicky, počítačově správné řešení jejich dotazu či problému. Tak to ale není, za každou umělou inteligencí jsou lidé, kteří do ní zadají množinu textů na její trénování, nebo nastaví i ručně odpovědi na nějaké otázky. Nevěříte? Vždyť je to stejné, jako kdybyste používali vyhledávač, třeba Google. Tak vám najde na vaše otázky různé weby, ale informace na nich mohou být podávány různě. To se týká hlavně politických a společenských témat. V generativní umělé inteligenci se tak setkáte s výsledky, které vás uspokojí, když máte liberálně-demokratické názory. Tento názorový proud byl totiž politicky dominantní v USA posledních mnoho let. Dozvíte se tak, že u člověka je mnoho pohlaví, nebo že Joe Biden je stoprocentní demokrat a Donald Trump extremista, populista a kdoví, co ještě. Pochopitelně, neznalý člověk, který v těchto tématech tápe, si řekne: „Tak to asi bude pravda, když to říká umělá inteligence“ a volič Petra Fialy a jeho Spolu+STAN je na světě.

Ale tyto chiméry pronikly bohužel nejen do generativních UI. Měl jsem možnost se hlouběji seznámit s jedním počítačovým systémem (výrobce americký softwarový gigant), který se celosvětově používá pro podporu obchodu (CRM). Tam se umělá inteligence používá pro předpovědi uzavření obchodů, rad co udělat pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu, nebo robotickými komunikátory se zájemci. Nicméně, právě kvůli liberálně-demokratické agendě se do tohoto software dostalo mnoho chimér. Například, pokud se chcete stát specialistou na UI v tomto software, procházíte samozřejmě školením. Tam vám radí, že pro správné nastavení UI pro každého zákazníka, musíte mít například diverzifikovaný tým programátorů. Mít tam příslušníka menšin (černocha, asiata, atd.) dále někoho s neobvyklou sexuální orientací, tlouštíka, a tak dále. Jen tak prý můžete nastavit správně a vyrovnaně UI, aby to nikoho neuráželo. Teď si představte, že Američané si myslí, že jak je to u nich, tak to je a musí být i jinde. Pak ten systém nějaká firma (partner amerického výrobce) nasazuje v České republice a neví si rady. Kde sehnat vhodného specialistu do týmu například, když tu téměř žádní IT specialisti tmavé pleti nejsou?

Ing. Mgr. Boris Latýn SPD

IT manažer

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tím to ale nekončí. Koncepce tohoto UI CRM systému radí, že je špatné, když se při zadání hesla třeba „hračky pro chlapce“ objeví spidermani, autíčka, motorky a při zadání hraček pro holky zase panenky, kuchyňky či šminky. Ale normální člověk přesně toto vyhledává a oni mu to chtějí vzít, změnit. Divné, že? Tím ale nekončíme. Systém považuje za špatné i „dobře míněnou zaujatost“. To znamená, firma propaguje menstruační vložky a v dobré víře, aby neobtěžovala mužskou populaci, cílí reklamu pouze na ženy. Podle tohoto výrobce CRM systému je to špatně, protože firma je zaujatá a diskriminuje lidi, kteří se cítí být a-gender, cis-gender a kdoví, co ještě. Nedělám si legraci, skutečně to tam je tak doporučováno.

Abych se vrátil ke generativní umělé inteligenci, každý si ji může vyzkoušet. Na dotaz „Kolik je pohlaví u člověka a která to jsou“ mi odpověděl americký Chat-GPT na tři řádky. Že tradičně jsou u člověka dvě pohlaví, ale existuje mnoho genderů (pohlaví), intersex, a-gender a kdoví, co ještě. Pak jsem zkusil použít ruský systém umělé inteligence Yandex a ten mi odpověděl:

„U člověka jsou dvě pohlaví – mužské a ženské.“

Absurdní, co politická korektnost, a v tomto případě spíš politická arogance může natropit. Možná si ale po nástupu Donalda Trumpa americké korporace uvědomí své chyby a začnou je v oblasti UI napravovat. Konkurencí jim není ani tak ruský Yandex, ale spíš čínská Deepseek a taky administrativa nového amerického prezidenta. Koneckonců i šéf Facebooku Mark Zuckerberg mu zřejmě políbil prsten a na základě svého nedávného prohlášení zrušil na oné sociální síti liberálně-demokratickou cenzuru.