Laudát (KAN): Chtěli jste "podnikatele", tak tady ho máte

4x nic: říká se "jak na Nový rok, tak po celý rok". Takže celý rok budu naštvanej a smutnej z toho, jaká individua bez elementárního rozhledu, nám vládnou. Asi správně tušíte, že jsem si dnes poslechl 3 projevy aktuálních politických "titánů". U šéfů obou komor parlamentu jsem si pokládal otázku, proč mluví, když nemají co říci? A poslední mluvka zjevně trpí nedostatkem pochvaly, a tudíž jede podle hesla "když se nepochválím sám, tak to za mě nikdo neudělá". Čtvrtý do počtu vlezl do našich domácností už na Štěpána, a toho snad ani nemá smysl komentovat. U něj vyvstává jediná otázka, co s ním udělali, že vypadal úplně jinak než před měsícem?

Ale přece jen něco k intelektuálním výronům novoročních řečníků. Kubera - jediná racionální poznámka byla, že na teplo se musíme adaptovat. To ostatní byl už jen hysterický výlev z toho, že ochránci životního prostředí jsou údajně hysteričtí (možná by si Kubera vzpomněl na slogan: "radši být aktivní, než radioaktivní"). Věta o tom, že nás teď nikdo bezprostředně neohrožuje, není pravda. Naopak, jen se to děje prostředky XXI. století, nikoli válečnou technikou II. světové. Zajímavé je, že tohle řekli všichni tři.

Předseda Sněmovny Vondráček - výzvy ke slušnosti. Když jsem se s nimi potkal v poslaneckých lavicích na sklonku podzimu 2013, po nějakém čase začali mimo kamery anoisti vykládat, jak jsou pravicoví, jak by do budoucna rádi spolupracovali. Říkal jsem jim - do Sněmovny jste se dostali pomocí lhaní a pomluv, tak se veřejně omluvte, aby se bylo o čem bavit. To samozřejmě neudělali. A o tom, že se u nás demokracie neusadila - myslím, že dělají všechno proto, aby ji usadili jejím fackováním zleva i zprava. Nejlíp někam do kouta, kde si nebude vyskakovat.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Premiéra novoročního projevu premiéra byla projevem "starostlivého hospodáře" pro lidi, kteří si neumějí dát dohromady 1+1. Zajímavé snad bylo jen to, že pokud ekonomika ochladne, bude sekat dluhy jen to bude fičet. Babišovým voličům bych vzkázal, že jste chtěli "podnikatele" , tak tady ho máte. Každé dluhy se jednou budou muset splatit. A k báječné zemi - ve všech posledních pracích světových politologů, mezinárodních institucí, ekonomů apod. je Česká republika zařazena v kategorii "rozvíjející se země". Sepsal bych tady spoustu argumentů, proč tomu tak je, ale to až jindy. Jeho "investiční plán" je blábol. Co může slibovat majitel ANO a dnes i premiér, který má pod kontrolou už 6 roků všechna dotčená ministerstva a staví dálnice nejhůř od počátku jejich výstavby v roce 1970? Z jeho projevu je jasné, že ten člověk vůbec nechápe, jak se vytváří prosperita země. Ta nevzniká výstavbou gigantických děl, zabetonováním krajiny, ale aktivitami střední třídy. Jenže tu ničí svojí politikou systémově a každodenně. S jeho politikou se nikdy na vyšší úroveň nedostaneme. Naopak. Svoje by o tom mohly vyprávět Francie, Španělsko(vlastně všechny evropské středomořské státy) a mnozí další. Jak dopadá takový státní kapitalismus? Čím více státního kapitalismu, tím větší stagnace či úpadek, po počáteční euforii. Zkuste si sehnat literaturu o aktuální situaci Číny a jejím "investování" v době krize po roce 2008. Tím neříkám, že nepotřebujeme dálniční síť a postavit síť vysokorychlostních tratí. Ale na to už Babiš nemá sílu, tak odkazuje na Harryho Pottera. Směšné. Kolem nás kouzelnou hůlku nepotřebují, neblábolí, zato staví, či už mají postaveno.

Takže doufám, že už v roce 2020 začne svítat naděje, že už bude líp bez těch, co nám slibují, že bude líp (2011).

