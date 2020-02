Laudát (KAN): Čím dál smutnější Otázky Václava Moravce

reklama

Šichtařová už se dočká a Holub nečetl o černých labutích: čím dál smutnější pohled, či spíš poslech, nabízí nedělní Otázky Václava Moravce, když tam pozve debatovat české ekonomy a přidá odboráře. Tak tomu bylo i uplynulou neděli.

Jedinou "pozitivní" zprávou z nedělní diskuse ekonomky Horské, Holuba a Středuly bylo, že už se možná Markéta Šichtařová konečně dočká dlouho očekávané krize, kterou vytrvale předpovídá s energií sobě vlastní už od roku 2013, kdy ta předchozí skončila. Z debaty vyplynulo, že se "náhle" ministerstvo financí nějak nemá ke zveřejňování čtvrtletních zpráv o stavu české erární kasy. Prý stačí pololetní informace. Jakmile Babiš začne něco tutlat, dobrý to s kasou není. Jeho zoufalá snaha vydojit z EU navíc 180 miliard korun na následující programové období naznačuje, že bez EU dotací se státní rozpočet začne sypat. A na dotace je Babiš expert, tak mu držme palce. Akorát si protiřečí, když se prsí, jaká špičková země jsme, a současně škemrá o dotace, protože vlastně tak úplně špičkoví nejsme a musíme dohánět. I v tom má bohaté zkušenosti. Dohnat a předehnat, bylo heslo jeho spolustraníků osmdesátých let. Jak to dopadlo, všichni víme. Ztratili i tu pověstnou stopu soudruzi. Aktuální otázkou je, jestli může bolševik zemi přivést k prosperitě? Od nechvalně známého výstřelu z Aurory v listopadu, který byl ale říjnem 1917, se to žádnému nepodařilo.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Optimismem o nedělním poledni, jak jinak, sršel člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. V době, kdy se sever Itálie topí v obavách z koronaviru, do karantény se chystá uvrhnout až 15 miliónů obyvatel a Rakušané vracejí na hranicích cestující s horečkou zpět do Itálie, Holub je přesvědčen, že se zatím nic moc naléhavého neděje a současný výpadek čínské produkce kvůli epidemii zřejmě hravě dorovná, jen co zruší omezení. Kovanda to prý minulý týden viděl příliš černě, jak bylo taktně naznačeno. Holub zjevně neslyšel, jako řada českých ekonomů, o černých labutích. Nejlepší by bylo, kdyby Miloš Zeman odletěl vládním speciálem do své milované Číny a vzal s sebou celou bankovní radu včetně guvernéra a na místě se přesvědčili, jak se věci mají. Koronavirus je černá labuť jako hrom s možným ničícím potenciálem pro celý svět. Holub zjevně naplňuje Murphyho definici optimisty jako člověka, který nemá informace. Na jeho obranu je nutné ale podotknout, že získat pravdivé informace z Číny je asi stejně jednoduché, jako rozdojit kozla. Soudruzi z Říše středu lhali tak, až se prolhali k epidemii.

Psali jsme: Laudát (KAN): Ječel o Matrixu, teď má v Brně Stoku Laudát (KAN): Babišovu nákupu penzistů zvoní hrana Laudát (KAN): Výskyt nemehel ve vrcholné politice narůstá Laudát (KAN): Není nereálné, že na konci roku v peněžence penzistů nula od nuly pojde

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.