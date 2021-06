Laudát (KAN): I vy nevděčníci!

reklama

Při příležitosti odletu ruského osazenstva z ambasády v Bubenči se se svými myšlenkovými pochody svěřil šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. A stálo to za to. Tak jsme se dověděli, že "některé země bývalého sovětského bloku svými finančními požadavky (Češi za Vrbětice) se domnívají, že politika je sociální zabezpečení. Nelze skloubit přijímání peněz od druhých a nezávislost", pokračoval Volodin. A přišlo to hlavní: "Buďte vděčni: občané Ruské federace nevyžadovali od vás to, co vám dávali a sami si odtrhovali od úst". A jelikož měl potřebu, tuhle drzost Volodin dovysvětlil tím, že "mám na mysli pracovní místa, vytvořená v těchto zemích, investice, ochranu před vnějšími problémy a hrozbami. Nezapomínejte, že Rusko na sebe vzalo všechny závazky ohledně splacení dluhů Sovětského svazu".

Kdo zažil éru po druhé světové válce, musí nad tímhle zvracet. Máme snad děkovat, že jste si po roce 45 vzali podkarpatskou Rus? Máme snad být vděční za to, že jste nám v Moskvě zatrhli Marshallův plán, čímž jste nám připravili cestu úpadku a odtržení od zemí, kterým můžeme prosperitu a svobodu dodnes závidět? Nebo máme děkovat za sovětské poradce, kteří tady se svými domácími poskoky terorizovali lidi, popravovali je ve vykonstruovaných procesech a další tisíce věznili? Ale vrchol díků by asi měl být za rok 68. Je podle Vás pane Volodine normální, že se cizí země přepadávají? Podle toho, co dnes předvádíte na východě Ukrajiny, na Krymu, v oblasti Kavkazu, ... tak asi ano. K vytváření pracovních míst - dost úsměvné, nebo spíš mrazivé - máte snad na mysli uranový průmysl s tisíci novodobých českých otroků, kteří byli nuceni dřít, abyste mohli vyrábět atomové bomby? Nebo vaše investice do zamořování rozsáhlých území, která jste si obsadili pro "dočasně" umístěná vojska na našem území? Dočasně byl ve skutečnosti jeden furt a vojska nebyla hosty, ale okupanty. Vaše ochrana před vnějšími problémy a hrozbami - největším problémem a hrozbou v poválečné éře jste pro naši zemi byli vy, což jste i fyzicky 21, srpna předvedli celému světu. Trefu do černého zaznamenal Volodin zmínkou o převzetí dluhů po Sovětském svazu. Zrovna v době, kdy se provalil zřejmě velmi nechutný skandál, jak odpluly miliardy už po převratu odsud do CCCP a splátku části dluhů ještě někteří cestou rozkradli. Takže moc peněz z vašich dluhů se do naší státní kasy nevrátilo.

Jediné, před kým mám úctu, jsou lidé, kteří se podíleli na osvobození naší země od nacismu, kteří zde položili životy. A dnes bych k nim přidal ty, kdo tady poctivě pracují, aby se jejich děti měly líp, než oni ve vašem sovětském a dnes postsovětském "ráji".

Nejlíp uděláte, když svým lidem dáte svobodu a přestanete svět otravovat svým imperialismem. Tím uděláte i nejlíp pro svoje děti. Dáte jim šanci pro budoucnost. Dnes je svým chováním a konáním o tuto šanci připravujete.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

