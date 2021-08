Laudát (KAN): Jak prosté, Dr. Watsone

reklama

Andrej Babiš prožívá krušné dilema - držet Koudelku, nebo nedržet Koudelku? Sám to zvoral, sám se do této pozice vmanévroval. Vláda už mohla před časem Koudelku potvrdit a hradní beranidlo ruských zájmů v Česku by si na novou realitu mělo čas zvyknout a případný osten pomsty by otupil čas. Takhle jsou volby za dveřmi a po skorouzavření ruské ambasády v Praze hradní klika potřebuje směrem k ruskému carovi vyslat jasný signál, že pátá kolona jede dál.

Ale Babiš by měl vzít rozum do hrsti a Koudelku potvrdit. Jednak by ukončil trápení bezmozků ve své partaji, kteří se bojí cokoli si o věci myslet, natož k ní cokoli říci, když majitel tápe. A Zeman? Koho jiného by pověřil, než Babiše, pokud to výsledek voleb vůbec umožní. Každý jiný premiér, s výjimkou Hamáčka, Okamury a komunistů, by s ním vyběhl raz dva. A navíc - pro Babiše je mnohem nebezpečnější Koudelka mimo BIS, než Koudelka v BIS.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

