Laudát (KAN): Kam mizí peníze ze státní kasy?

Když se ekonomice navzdory šikaně ANO dařilo, tiskovka stíhala tiskovku, preference šly nahoru, Babiš vrněl blahem. Teď nějak ANO s čísly a grafy otálí. Není divu - leden 2020 - schválený schodek Kstátního rozpočtu - 40 miliard korun, duben 2020 schodek 200 miliard, květen 2020 - 300 miliard, červen 2020 - už asi 500 miliard. Zatím nevídaná gradace státního dluhu nemá konce. Naposledy při výhružce 500 miliardami Schillerová pravila, že se Hnutí ANO bylo líp 2011 hodlá krizí proinvestovat.

Zjevně správkyně státní kasy z vůle Babiše soudí, že všichni jsou úplně blbí (pardon, že všichni trpí mentální nedostatečností). Zatím není vůbec jasné, kam peníze za horečně vydávané dluhopisy mizí. Sněmovna schvaluje jedno navýšení deficitu za druhým, ale žádná pořádná analýza, kam a kolik? zatím není na stole.

Každý ví, že skokové navýšení investic, ale skutečných investic, se nedá připravit ze dne na den. Natož v zemi, která válkou s korupcí (kterou mimochodem fatálně prohrála (viz Brno)), jakékoli efektivní a rychlé investování znemožnila. Celá epizoda protikorupční revoluce dnes připomíná tragikomickou průpovídku ze sklonku taky pokusu o ideální stát a společnost - "mír ubráníme i za použití jaderných zbraní".

3. 6. Schillerová pro ČT ještě nevěděla, o jaké navýšení sekyry eráru bude Sněmovnu žádat. V neděli už měla jasno. Od středy do neděle to spočítali. Není nic jednoduššího, než tyto výpočty zveřejnit. Lidi by určitě zajímalo, proč taková sekyra, když slibovaný bilión korun firmám a lidem zjevně nepřišel. Ze zveřejněného by se také ukázalo, jak je to vlastně s příjmy. Celé to na mě dělá dojem, že (a je to logické) Babišova vláda vypla během krize i po ní příjmy státu (dosud se hovoří o vypnutí ekonomiky). Babiš nazval před lety investicemi zvyšování důchodů. Není divu, když skutečné investice jsou dnes v poměru ke státnímu rozpočtu menší, než v době ekonomické a finanční krize po roce 2008.

Členy vlády a "ekonomy" jsme ubezpečováni, že teď se zadlužit, není nic špatného a nebezpečného. O tom nás přesvědčují lidé, kteří již v době vypnutí ekonomiky v Číně, pořád kverulovali, že nás čeká pokles růstu na 3.1% HDP. Fakt odborníci. Prostá otázka: proč vám máme věřit, že se tyhle dluhy dají splatit, když jste v době sedmi roků růstu nesnížili státní dluh ani o korunu? A to jste hospodařili vy. Osobně si myslím, že při strukturálních problémech české ekonomiky, nízké úrovni státní správy, změti zákonů a regulací a slabém přílivu investic do země, je 500 miliard dluhu limitní hodnotou, po níž bude následovat pád do vleklé ekonomické krize, která může trvat hodně dlouho.

Bez jasných odpovědí Schillerové poslancům by měla opozice navýšení schodku letošního rozpočtu blokovat. Myslím, že ANO, už bylo líp 2011 jasnou strukturu dluhu dluží nejen poslancům, ale nám všem.

Na úvodní otázku kam mizí peníze, je možná odpověď, že spíš nemá kam co mizet, protože to nepřichází. Čínská epidemie připravila ukázku ničení podnikatelů všem, kteří stavěli rovnítko mezi podnikatele a zloděje, či podvodníky. Jednoduchá odpověď na otázku, kdo živí společnost je snad už každému jasná, komu ne, brzo jasná bude.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

