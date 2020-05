Laudát (KAN): Možná by se fangličkáři mohli podívat kousek za Rozvadov

reklama

Nový doktor Cvach české politiky se snaží zapojit: do strkanice o historická fakta a jejich interpretaci se snaží zapojit i nový doktor Cvach české politiky - Václav Klaus mladší. Ten se při facebookové přestřelce s lidoveckým europoslancem Zdechovským od sochy Koněva vrátil k úhelnému tématu rodiny Klausů - "Sudeťákům". Zdechovskému vyčetl, že představitelé jeho strany se účastní sjezdů landsmanšaftu a že KDU ČSL (probůh) je českou odnoží CDU. Často, nejen v politice, platí, že každý by si měl zamést před vlastním prahem.

Jsem dalek tomu bránit lidovce, ale jejich účasti na srazech sudetských Němců jsou snahou o lidské překonání historického traumatu, které už nezměníme, ale můžeme z něj udělat (doufám že nevratně) smutný, tragický a uzavřený historický příběh. Ale za pozornost stojí příběh jiný, ve kterém dokonce figuruje Václav Klaus starší, a ten příběh se jmenuje AFD. Je to právě tato strana, která se snaží rozfoukávat téma poválečného odsunu. A jak je známo, Klaus se opakovaně k této straně hlásil. A k druhé části výroku politického Cvacha - KDU bohužel není, a nikdy nebude českou CDU. Pochybuji, že by CDU šla do vlády s Babišem, jak se to stalo 29.ledna 2014, těžko by se CDU točila ve svých názorech a politických preferencích, jak se to opakovaně děje u lidovců.

A malá osobní vzpomínka na to "hnízdo" landsmanšaftu. V roce 2015, nebo 2016, jsem se zúčastnil cesty Hospodářského výboru Sněmovny do Svodného státu Bavorsko, jak hrdě hlásá cedule na budově jejich parlamentu. Samotného mě zarazilo, jak jsou pro ně témata naší země nezajímavá. Mají svoje starosti a problémy a hlavně, Bavorsko je už ekonomicky i společensky někde úplně jinde, než jsme my. A to přestože Bavorsko je pro nás ekonomickou vstupní branou do zbytku Evropy, i do celého světa. Většina exportu se děje právě přes Bavorsko.

A téma historie? Vrátilo se v osobě jednoho poslance, který byl jako malý chlapec odsunut z Plzně, což mu dohledal český velvyslanec, a který velmi podporoval vzájemnou spolupráci. A potom v poděkování, byť to tak úplně doslova nezaznělo, že jsme jim poslali dva milióny lidí, kteří se výrazně zasloužili o přeměnu Bavorska z agrární země na nejbohatší region Evropy a jeden z nejbohatších na světě. Možná by se fangličkáři mohli kousek za Rozvadov podívat a poptat se. Nebo se zastavit na naší straně hranice a podebatovat s pendlery. Ti by jim to možná vysvětlili i jinak, než jen slovně.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

