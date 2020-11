Laudát (KAN): Naprosto neefektivní rozbujelá státní správa už dnes požírá ohromné částky

reklama

Důchody, nebo na chvilku ještě chodníky? Tak do tohoto sloganu by se asi dalo shrnout dění na české politické scéně kolem zrušení superhrubé mzdy. Před pár minutami Babišův návrh prošel. Docela mě překvapilo, jaké tažení proti ODS se rozjelo v českých médiích. Falešné, vylhané a levičáčské. ODS se neotočila, neudělala přemet. Každý si může najít, že ODS už před dvěma roky podala návrh na zrušení superhrubé mzdy, Ta byla zákonem zrušená dokonce už před rokem 2014, ale s účinností k 1. lednu 2015. Mělo to nabýt účinnosti, jenže nenabylo. Tehdy ČSSD, ANO a KDU zákon zrušili. Zjevně si nechtěli nechat ujít příjmy z vyšších daní (i když tehdy měla být daň pro začátek 19%). Stejně tak tehdy zrušili tihle pašáci jednotné inkasní místo (JIM), protože proč byste měli šetřit čas a peníze na daňařích, když finančák, sociálku a zdravotní pojištění můžete vyřizovat sólo? Nevíte v této souvislosti, kam se vypařily tzv. Moje daně, což byla Schillerové slibovaná náhražka JIMu? Takže ve skutečnosti by ODS udělala přemet, kdyby zrušení superhrubé mzdy nepodpořila.

Před českou společností je v tuhle chvíli hluboké ekonomické krize možná nejdůležitější výzva vůbec - zachránit zdroj generující příjmy veřejných rozpočtů - střední třídu. Ta je "péčí" Babiše a sociálních demokratů naprosto zdevastovaná a po odpojení její podnikatelské části z chaotických dotačních kapaček a vyčerpání jejich osobních úspor můžeme být svědky dalšího rozpadu společnosti.

Jak je známo, pouze střední třída generuje příjmy do veřejných rozpočtů, a tím zajišťuje stabilitu celé společnosti. Že tyto příjmy spotřebovávají sociální skupiny, to je v pořádku, že je spotřebovávají oligarchové, to v pořádku není. To je nehoráznost. To je třeba řešit, ale to neřeší nikdo. Příkladem může být téměř mlčení kolem (asi úmyslně) zpackané aukce kmitočtů.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Všem, kteří teď trnete hrůzou nad příjmy státního rozpočtu (nebo spíš nad tím, že peníze přestanou chodit), měli byste trnout ne nad daněmi, ale nad osudem střední třídy, zejména její podnikatelské části. A trnete? Myslím, že moc ne.

Bohužel žádná z politických stran nyní nenabízí cestu, jak obnovit a rozvíjet potenciál naší země. Asi ani netuší, kde ten potenciál leží. Tak před časem například v USA analyzovali, proč si tamní ekonomika může o růstu přes 5% jenom zdát. A co z toho vypadlo? Někde mezi 3 - 5% je potenciál, který požírají tzv. distribuční koalice. A je téměř jisté, že kdyby tady někdo udělal fundovanou analýzu naší situace, tak by byla čísla zmařeného růstu ještě vyšší. Jenže naši zástupci ve Sněmovně? NIC.

Problémem českého státního rozpočtu nejsou tolik příjmy, ale výdaje. Naprosto neefektivní rozbujelá státní správa už dnes požírá ohromné částky, neefektivní investice, složitá džungle zákonů, jejichž aplikace v praxi stojí nejen občany, ale i stát, ohromné výdaje. A tak bych mohl pokračovat. Situace je natolik tristní, že v tuhle chvíli bude problém udržet nad vodou v jakžtakž funkčním stavu celostátní funkce - sociální systém, obranu, vnitřní bezpečnost, zdravotnictví a vzdělávací systém. A kdo si tohle není schopen uvědomit a hájí jen to svoje, ordinuje zemi dlouhou a hlubokou krizi. A těmhle chytrákům bych řekl, že až se vrhnou ještě na majetkové daně, tak potom pošlou naši zemi na cestu Francie. Pozvolný úpadek bez šance to změnit.

