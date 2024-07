Laudát (KAN): Podvod venezuelského řidiče autobusu, tohoto času prezidenta

Už je to celý den, co jsem se zvolil prezidentem a musím říci, že jste volili dobře: parafrází hlášky z jednoho staršího filmu by se dal popsat další podvod venezuelského řidiče autobusu, od 8. listopadu 2013 shodou okolností venezuelského "prezidenta" (či spíše uzurpátora). Původně prozatímní prezident s jeho Sjednocenou socialistickou stranou Venezuely terorizuje početné vrstvy obyvatelstva už více než 11 let a jeho dočasnost bude zřejmě po další frašce pokračovat. Aby dohnal československé komunistické služebníky dočasnosti, k tomu mu chybí ještě dlouhých 10 roků. A to můžeme být rádi, protože skoro každý odevzdaně rezignoval s tím, že ona dočasnost bude jeden furt.

Nezměrná bída velké části společnosti a luxus vybraných mocných a věrných. To je realita včerejší, dnešní, a bohužel, zřejmě i venezuelské budoucnosti. Přitom Venezuela doslova plave na ropě. Přesto Venezuelané tvoří nemalou část uprchlíků, kteří se tenhle děsivý socialistický ráj (s největšími sociálními rozdíly na světě) snaží opustit a vydávají se na nejistou cestu do USA. Ne každý má možnost žít ve svobodě, tak se prosím podle toho chovejme. Moje dětství bylo rámováno sovětskou okupací. Nekoledujme si o další beznaděj, která se narodila po uplynulé neděli v jihoamerické zemi. Držme palce svobodné Venezuele bez řidiče autobusu Madura a jeho socialistů.

Autor je předsedou Klubu angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

