Laudát (KAN): Prioritizace na dohled, Česku hrozí virová exploze

Podle informací ředitele Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky pana Duška Česku hrozí opravdu, ale opravdu, hodně černý scénář. Za posledních 14 dní přibylo 16 000 covidem nemocných seniorů nad 65 let, z toho asi 5 000 bude potřebovat hospitalizaci. Reprodukční číslo R hrozí kvůli agresivnější britské formě viru růst ze současných 1.09 na 1.3 až 1.4. Přitom při 1.2 dojde ještě v únoru k vyčerpání kapacit v nemocnicích v Praze, Středočeském kraji, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. V březnu bude následovat kraj Plzeňský, Pardubický a Liberecký. A víte, co se bude dít, když dojdou kapacity nemocnic? Nastoupí prioritizace. To je, že lékaři budou muset rozhodovat, komu poskytnou potřebnou pomoc a komu ne. Následky vám snad dojdou.

Přesto ani za této situace si lháři, pozéři, hlupáci nedají pokoj a šíří stupidní lži, pořádají přiblblé pochody chcípl pes (přitom možná většinu psů v tomto předběhnou), v parlamentu se dohadují, jestli se právní rámec pro restrikce má jmenovat nouzový stav, nebo epidemiologický stav ohrožení. Někteří politici sice populisticky vyhlašují, že věří na odpovědnost našich občanů, ale oproti loňskému jaru se morálka v tomto povážlivě rozpadá. Není divu, když ti, kdo mají jít lidem příkladem, jsou mezi prvními,, kdo pravidla porušují, včetně prezidenta Zemana (v Polsku), exPrimuly, poslanců a dalších. A důsledky? Primula se prochází po Úřadu vlády a rozdává pro média rozhovory, Zeman se dál oddává rozdávání mouder z Lán, poslanec Volný dál šaškuje v parlamentu, neministr sportu dál chce sedět na státních miliardách...

A Babiš? Mohl by lidem vysvětlit, proč nejdříve vyhodí za prázdné haly miliardáře Sehnala desítky miliónů na záložní nemocnici, aby ji už v době šíření britské mutace nechal zrušit? Mohl by Blatný vysvětlit, co to blábolil v Chebu o nepotřebnosti německé pomoci? Proč nechcete, aby nám pomohli a současně nám docházejí kapacity? Co to tady s lidmi hrajete? Pánové, vy jste na zavření!

KAN vyzval v lednu poslance, aby ustavili vyšetřovací komisi, která toho možná moc nezmůže, ale třeba se alespoň dovíme pravdu, co se už o vánocích dělo v Chebské nemocnici, proč vláda jedná proti elementárním zájmům lidí, proč vyhazuje v této krizi stovky miliard a současně nechá padat malé a střední podnikatele, proč totálně rozhasila férovost podnikatelského prostředí... PROČ?

V říjnu mají být volby. Nikdo z nás neví, jestli se jich dožije, či nikoli. Můžete namítnout, že to bylo vždycky. Ale teď se nám pravděpodobnost dožití krátí a politici jsou bezradní.

Jeden blb teď bude kandidovat a při své prezentaci ještě dává na odiv, že bude dělat neideovou politiku. Tedy nepolitickou politiku. Kdyby se trochu zajímal o svět, věděl by, že tenhle donedávna módní nesmysl už se vytrácí. Populismus, neideová politika (přeloženo politika bez pevných hodnot - pamatujete ještě nedávný Babišem převzatý slogan "strana pro všechny") vede tam, kam v současnosti směřujeme - do pekel. A tomu blbovi vzkazuji - nástrojem k řešení krize každé společnosti je zodpovědná svoboda, zodpovědná demokracie. A kdo jsou nositeli téhle politiky? Říká se jim deontičtí liberálové. Bohužel, zodpovědná svoboda se z naší společnosti valem vytrácí. To potom můžete nařizovat cokoli, ale je to jako ono pověstné házení hrachu na zeď.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

