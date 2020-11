Laudát (KAN): Řada lidí považuje prohru svého politika i za svoji osobní prohru

reklama

Už mně dost lidí volalo, proč mlčím k americkým volbám: je mně líto, co se nyní v USA děje. Je to přímo ilustrativní ukázka toho, když politici odhodí jakékoli zábrany a každá hrubost, lež a špína je dobrá k dosažení úspěchu. Úspěchu za každou cenu.

Takové chování je samozřejmě vodou na mlýn médiím, která dnes už žijí a lidi živí nejraději negativními emocemi bez ohledu na to, co je, a co není pravda. Samozřejmě, v Americe, stejně jako u nás, za to může společnost, tedy lidé. Kdyby nebyli ochotni svinstva, lež a hrubost tolerovat, politici by byli jiní a samozřejmě by si tohle nedovolovali.

V éře vlády informací, a stále více dezinformací, je důležité, aby volební zákony a jejich výkon fungovaly tak, že bude jejich zneužívání téměř vyloučeno. Pro Česko z toho plyne hned několik poučení - žádné korespondenční volby, žádné on line hlasování. Ať každý, když má motivaci hlasovat, tak těch pár minut obětuje a do volební místnosti dojde. Může se vám kdokoli tisíckrát zaklínat, že systém je dokonale ochráněn, ale když se dnes hackeři dostanou do bank, policejních databází, do databází tajných služeb, tak proč ne do datových souborů země, kde je státní správa v rozkladu? A určitě si pamatujete na řadu obcí a svážení lidí za peníze, či jiný požitek do volebních místností. To se ale dá ohlídat, nebo je to alespoň vidět.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

I kdyby někdo skutečně vytvořil nenapadnutelný systém, potom nastupuje dnešní americká situace. Neúspěšný kandidát, nebo strana, přesto vypustí jedovatého džina nedůvěry. A ve stále více zemích se společnost polarizuje okolo hodnot 50/50. A uvědomme si, že volby dokážou dnes vybičovat emoce do té míry, že řada lidí považuje prohru svého politika i za svoji osobní prohru. Dokážu si představit, že v USA bude následovat řada sebevražd. Politika se věcně vyprazdňuje, mizí hodnoty, mizí konkrétní programy a nastupuje divadlo. A již minimálně celé minulé století dokázaly celebrity, zejména z kultury (ale i politiky), vybičovat emoce do té míry, až struna praskla, nebo pomyslný pohár přetekl. A následky známe. Často tekla krev a umírali lidé.

Takže dnes přejme hodně štěstí Američanům a příští rok v tomhle čase Česku, tedy sami sobě.

