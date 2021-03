Laudát (KAN): Účet není konečný

reklama

Stačí na Hradě provokatér?: asi máme ještě malou krizi na to, aby konečně té trosce z Lán někdo vysvětlil, že teď nikdo nemá náladu na jeho provokace a vrtochy.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 24357 lidí

Každým svým dalším vystoupením jen dokazuje, že už svůj úřad není schopen vykonávat a poškozuje zájmy naší země a jeho občanů. Zemanův trapný a nestoudný exkurz do světa vakcín na očkování proti čínskému viru přinese asi stejný výsledek, jako jeho někdejší pokus postavit dálnici do Ostravy systémem PPP. Hned dvakrát se s kladívkem houpal nad základním kamenem jako otec Bruna se sekerou nad studní - a nic (myslím stavbu té dálnice). Do doby, než přijdou jím slibované stovky miliard čínských investic, měl by držet pusu. Nechápu, co mají v hlavě ti, kdo ho před třemi roky volili? To snad už každý musel vidět, co je Zeman zač.

Dnešní situace všem Čechům jasně ukazuje, že se krutě nevyplácí brát politiku jako provokaci. Kolikrát jsem od lidí v hospodách slyšel, jak říkají že budou volit toho či onoho, protože ten jim to tam nahoře natře. Ve skutečnosti to natírají sami sobě, což by mně tolik nevadilo, kdyby to nenatírali nám všem, kdo tuhle sebranku nevolíme. Česko se stalo ukázkovou zemí, kterou řídí hlupáci, žvanilové, provokatéři a aktivisté. Cena za tuto hloupost je aktuálně bezmála 23 000 mrtvých lidí a další desetitisíce postižených. A ten účet není konečný.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Chaos, kam se podíváš Laudát (KAN): V reálném životě nelze etiku, morální závazky a dovednosti oddělit Laudát (KAN): Přestaňme věřit iluzi, že nám někdo zařídí ráj na zemi Laudát (KAN): Prioritizace na dohled, Česku hrozí virová exploze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.