Laudát (KAN): V reálném životě nelze etiku, morální závazky a dovednosti oddělit

No konečně: tak už pár pisálků a politologů začíná přemýšlet o skutečných příčinách, proč jsme dneska v tom marastu, v jakém s kovidem jsme. S tvrzením, že za všechno může Babiš si už evidentně nevystačíme. Jeho řízení země je tragické, ale schopná společnost dokáže do značné míry vládní nemehla vykrýt svojí osobní odpovědností. A to se, přiznejme si soudruzi, neděje.

Ubohost, s jakou si část lidí není schopna odpustit srocovací zimní radovánky či popíjení v putykách se zatemněnými okny, je trapná, ostudná a v XXI. století i dost neobvyklá. Žvásty o kovidu šíří bývalý prezident, jeho synek, vládní a skorovládní papaláši vyhlašují opatření a sami je porušují.

Nicméně situace je zcela odpovídající dlouhodobému hodnotovému žebříčku českých občanů. Štvaní proti křesťanským církvím, sprosté lhaní po schválení zákona o nápravě některých majetkových křivd, absolutní absence výchovy k etice, překroucená hodnota vlastenectví, absence patriotismu, mizerná vzdělanost, bezcílný ateismus ..... jsou rodnými bratříčky a sestřičkami aktuálního stavu.

V klubu angažovaných nestraníků už klíč k vysvětlení současné krize známe. Naše ideové Dvacatero bylo kvůli kovidu loni prezentováno sice až v červenci, ale pořád ještě před aktuální krizí. Začíná mottem: V reálném životě nelze etiku, morální závazky a dovednosti oddělit. Neříká vám to něco o směru, kterým je třeba přemýšlet? A následuje 1. bod Dvacatera: etika je vždy odolnější než zákon. Nad všechno stavíme etiku. Kdyby se česká společnost ve své většině řídila etickými pravidly, tak v aktuálním marasmu nebudeme. On by totiž na Hradě neležel ani Zeman a ve Strakovce by nebyl ani jeden z těch, co tam chodí dneska. A šlo by se dál - nikdo by se nesnažil sobecky si užít a ohrozit slabé a nemocné nákazou, více lidí by se aktivně zapojilo do pomoci potřebným namísto jejich ohrožování. A v tezích KANu je i rozvinutí prvního pravidla: Klíčem ke spravedlivé společnosti je, že zákony se v čase budou přibližovat etice, nikoli naopak. Na etických pravidlech postavené transakční operace (zde se těmito operacemi nemyslí jen transakce obchodní, ale jakékoli lidské interakce) jsou vždy spolehlivější, než operace založené na zákonech. Je neetické přenášet svoje rizika na druhé.

Prostý pohled na současnou politickou scénu dává tušit, že po volbách to asi lepší nebude, jakkoli bych si to přál. Kdy jste naposledy od politika slyšeli slovo etika? Zkuste se zamyslet. A to čemu dnes řada z vás tleská a vzhlíží s nadějí, není a nebude řešením.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

