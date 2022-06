Laudát (KAN): "Za Babiše bylo líp" zabírá

reklama

Bemalá část českých voličů si nedá pokoj. Podle posledního průzkumu by 28.5 % voličů rádo vidělo Babiše v březnu příštího roku na Hradě. S velkým odstupem následuje další exsoudruh Petr Pavel s 19.5 % a na třetím místě se 7.5% odborář Středula, který si "váží slušných komunistů".

Za Babiše bylo líp - tak si to shrňme:

S mírným přesahem do období Fialovy vlády na kovid zemřelo 40 000 lidí, nejvíce od II. světové války. Díky tomu se poprvé po desítkách roků zkrátila doba dožití lidí. V počtu úmrtí na počet obyvatel jsme ukázali světu záda.

Když okouknul, že evropské (a nejen evropské) země mají dluhů jako kvítí, řekl si, že nás do téhle "společnosti přehazovačů dluhů" pošle také. Na nákup voličů potřeboval zdroje, jak kdysi řekl socdem premiér Špidla, že zdroje jsou. Přes slušný ekonomický růst od roku 2013 dluh až na jedno zaškobrtnutí navyšoval a ke konci dekády už doslova triumfálně. Takže za jeho ministrování a premiérování přiložil k dluhům starším více jak 800 miliard.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Bilance Babišových dluhů by byla ještě hrozivější, kdyby se přidalo snad nějakých 80 miliard korun, které vysál ze státních firem, které by dnes peníze naléhavě potřebovaly (viz kůrovcem poničené české lesy v držbě Lesů České republiky).

Bilance Babišových dluhů by byla ještě hrozivější, kdyby se nepřidaly do příjmů další desítky miliard, které přišly z bruselské kasy při vyúčtování programového období v roce 2016. Programy musely být placeny při realizaci v letech předchozích z českých peněz v době krizí 2008 -2013. Takže suma sumárum nás Andrej obral o bilión, jen to fikne.

Společně se Sobotkou zrušili II. pilíř penzijní reformy. Masivní antikampaní totálně zbořili jakoukoli důvěru občanů k úsporám na penzi. Výsledkem je zběsilé zatím nekončící investování peněz do nemovitostí - domů, bytů, pozemků. Tam zuří drahota spoustu roků a Babiš nehnul prstem, i když pro lidí vyrobil bydlení nedostupným. Asi nepřekvapí, že pilíř zrušili, ale jinak nic nevymysleli až na to, že komise Nerudové rozdělovala, komu by co dali navíc. Každá komise, která by začala rozdělováním, komu co dáme by měla být okamžitě rozpuštěna, neboť nejdříve musí začít tím, kolik kde peněz seženeme.

Energetickou nezávislost posílil Babiš se Sobotkou rozhodnutím (nezdůvodněným) o zastavení běžícího tendru na jaderný blok v Temelíně. Ke konci období, roky po okupaci Krymu Rusáky, cpali s pomocí Hradu do tendru na Dukovany Rusáky a chvilku i Číňany.

Na mezinárodní scéně se proslavil pouze tím, že se řešil jeho trapný a ostudný střet zájmů a dotace na Čapí hnízdo u Olbramovic.

Dálnice stavěl tak rychle, že s výjimkou posledního roku to byly snad nejhorší výsledky v přírustku nových dálnic za celou dobu výstavby, včetně éry komunistů. Renovaci D1 přes sliby natáhli o tři roky a jeden most se bude dělat možná ještě další čtyři roky. Není divu, když se místo jedné stavební sezóny totéž najednou začalo natahovat na dvě.

V nákupu voličů - to Babišovi šlo. Výsledkem je dnešní rekordní inflace. Natištěné peníze bez ekonomického výkonu se vždycky vymstí, otázkou pouze je kdy?

Už skončím, protože si stěžujete, že píšu dlouhé statusy. Premiér Fiala slíbil jakousi inventuru vládnutí AB. Zatím je na světě kulový a Babiš vesele lže po krajích českých a moravských.

Ale abych nebyl jen skeptický a naštvaný, skončím optimistickou zprávou. Tou dobrou zprávou je, že s děsivého panoptika zájemců o Hrad naštěstí vyhraje jenom jeden.

