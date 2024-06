Letocha (STAN): Na výboru pro bezpečnost nebyla žádná nezodpovězená otázka

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi reagovat na to, co tady před chviličkou zaznělo ohledně střelby na Filozofické fakultě, a zejména k tomu, co zaznělo včera na výboru pro bezpečnost. Já jsem členem výboru pro bezpečnost, byl jsem tam včera celou dobu, stejně tak jako jsem tam byl 11. ledna 2024, kdy se výbor tímto tématem zabýval poprvé. Již tehdy nám byla řečena řada věcí. A vzhledem k tomu, že řada z vás, byť jste měli možnost sledovat jednání tohoto výboru včera, tak je možné, že jste se k těm informacím nedostali. Tak já si dovolím velmi stručně ještě jednou zhodnotit tu časovou osu tak, jak jsme s ní byli seznámeni včera.

Tím základním bodem v celé té situaci byl telefon kamarádky pachatele, která volá v 12.19 hodin na záchrannou službu a oznamuje, že její kamarád se s ní v esemeskách loučí. A vzhledem k tomu, že měl v minulosti sklony k sebevraždám, tak se bojí o jeho zdraví, protože jí telefon nezvedá a na esemesky nereaguje. V tu danou chvíli záchranná služba informuje policii, protože se potřebují dostat do rodinného domu. A ve 12.54 hodin po prověrce v domě v Hostouni byl nalezen mrtvý muž a zároveň prvotní hlídka zjistila v domě nález zbraní, plynových láhví a únik plynu. Ve 13.10 hodin bylo přizváno operační středisko pražské policie. To je taktéž velmi důležitý čas, 13.10 hodin.

Ve 13.11 hodin budoucí střelec jede do Prahy. Není upřesněno kam. Pravděpodobně se chystá spáchat sebevraždu, je podezřelý ze zvlášť závažného trestného činu. Tuto informaci dostávají všichni policisté v Praze. Policisté v tu danou chvíli hledají člověka, který jel někam do Prahy, naprosto nemají ty informace, co my, že jel na filozofickou fakultu. Od zjištění jeho matky a té kamarádky však víme, že jeho klasické chování v této době bylo, že jel studovat na filozofickou fakultu. Proto první cesta, kam policie vyrazila, byla filozofická fakulta na Palachově náměstí a bylo to konkrétně ve 13.24 hodin.

Úkolem té hlídky bylo zjistit, jestli tento člověk skutečně je studentem Filozofické fakulty, jejím úkolem bylo ověřit, zda fotografie, kterou policie má, je ta, kterou má také fakulta ve své databázi, a jejím úkolem bylo samozřejmě zjistit, jestli a kde má případně výuku, na kterou by standardně v tu danou chvíli jel. Policie se samozřejmě ptala i v budově na to, jestli někdo tohoto pachatele - v tu dobu teprve podezřelého - a člověka, o kterého se obávali, že chce spáchat sebevraždu, jestli ho tam někdo viděl. Ptali se hned několika lidí, a nikdo nepotvrdil, že by tento člověk tam byl viděn. Dále se uskutečnilo to, že na personálním oddělení zjistili, že tento pachatel tam skutečně studuje, vyfotili si jeho aktuální podobiznu a následně dostali informaci, že mu za 10 minut začíná výuka v budově v Celetné. Tyto informace policista, který vyhodnocoval tento zásah a operativní řízení, vyhodnotil tak, že všechny hlídky poslal do ulice Celetné, do budovy Filozofické fakulty, kde měla začít výuka za 10 minut po době zjištění. To je ten důvod a odpověď na otázku, která tady stále padá, proč neprohledali v tu danou chvíli celou budovu.

Chápu, že dneska ve světle informací, které zpětně máme, se nám to může zdát nepochopitelné, ale když se podíváme na to z pohledu těch policistů, kteří na tu školu v podstatě jeli ověřit, jestli ten pachatel budoucí je skutečně studentem, ověřit jeho fotografii a zjistit, kde by měl v tu danou chvíli studovat, tak tuto informaci získali a s tuto informaci naložili tak, jak naložili. Policie se potom soustředila na budovu v Celetné, kde velmi opatrně se snažila zjistit, jestli v místnosti, ve které výuka měla probíhat, skutečně ta výuka probíhala. Osoba, o které se tady bavíme, tam však nebyla.

Dále velmi důležitý bod bylo 14.38 hodin, kdy byl lokalizován telefon střelce v Pařížské ulici, což na základě vysvětlení policie bylo jednoduše proto, že to byl nejbližší vysílač operátora, který to umístění zaznamenal. Policie se i v tu chvíli tedy soustředila jednak na budovu v Celetné, ale druhak zde byla velká obava, že tento člověk může kdekoliv v centru Prahy udělat to, co udělal nakonec ve čtvrtém patře Filozofické fakulty.

Tohle jsou podle mě ty nejstěžejnější informace, na které se všichni ptáme, a bylo by důležité, abychom to brali z pohledu opravdu té doby, ve které policie měla ty informace, a jaké byly tehdy úkoly té hlídky. Vzhledem k tomu, že se skutečně jednalo o nebezpečí, že v bližším centru Prahy bude tento člověk páchat sebevraždu, s největší pravděpodobností se zbraní, stále ještě nikdo nepředpokládal, nebo možná předpokládali, ale nevěděli jistě, jestli bude chtít dělat masový zločin, tak policie byla samozřejmě logicky i blízko Filozofické fakulty na Palachově náměstí.

A to je také ten důvod, proč tam policie byla za tři minuty. Za tři minuty po nahlášení střelby vchází do budovy první kriminalista, to znamená v civilu, který byl v tu danou chvíli v okolí fakulty. Minutu po něm vchází první prvosledová hlídka. A všichni se chovají mimochodem tak, a na tom už se asi shodujeme, jak mají, to znamená, jdou rovnou hledat střelce a bez čekání na posily prostě jdou do akce. A tady od této části si myslím, že už se shodujeme, že ta práce byla skutečně precizní.

Toliko vysvětlení k tomu, co nám bylo vysvětleno už 11. ledna a včera to bylo několikrát zopakováno. Já, jak říkám, rozumím tomu, že některým informacím se velmi těžko věří, zejména v kontextu té situace, jak ji nakonec známe a že víme, že pachatel vstoupil do budovy minutu předtím, než tam dorazila první hlídka.

K tomu, co tady ještě padlo, bych chtěl uvést, že na včerejším výboru pro bezpečnost si nejsem vědom, že by nebyla zodpovězena otázka, jakákoliv otázka, která tam padla. Měli jsme dokonce uzavřené jednání, kde nás policie seznamovala s dalšími podrobnostmi, které nemohly být veřejné, a opravdu si nepamatuji, že by některá otázka nebyla zodpovězena. Proto požadavek na zřízení vyšetřovací komise mi upřímně smysl nedává, nemluvě o tom, že máme přislíbeno, že se budeme moci seznámit s vyšetřovací zprávou policie, kterou známe jako tu začerněnou zprávu, potvrdili nám, že nám budou moci odčernit většinu věcí. Jediné, co zůstane skryto, jsou údaje o narození lidí, o kterých se tam bavíme, a zároveň údaje o taktice, která by případně mohla do budoucna podobným incidentům předcházet, takže nemyslím si, že bychom tady měli v tuto chvíli nějaká bílá místa.

Netvrdím, že otázky nebudou vznikat dále, proto už i předseda výboru pro bezpečnost řekl, že se tímto tématem budeme dále zabývat na výboru pro bezpečnost a že tam důkladně probereme i tu začerněnou zprávu. Toto téma, řekl bych, má velkou pozornost. Velkou pozornost koalice, velkou pozornost opozice. Je to tragická událost, která v České republice nemá obdoby, a já bych byl moc rád, kdybychom k tomu takto přistupovali, abychom řešili tuhle situaci ideálně na výboru pro bezpečnost, kde, jak jsme včera mohli vidět, má přístup opravdu každý a dostává prostor úplně každý. Ale nevylučuji, pokud se skutečně najdou okolnosti, které budou natolik závažné, že se nakonec k vyšetřovací komisi nepřikloníme, jenom chci říct, že v tuto chvíli tam skutečně nevidím žádnou otázku, která by byla nezodpovězena. Všechno, i to, co třeba opozice kritizuje, že ty informace nedostala hned v tom lednu, dejme tomu, že je nedostala od 6. 6., tak to jsou informace, které v tuto chvíli možná nemáme fyzicky, dostaneme je, ale hlavně cokoliv, co bylo v těchto zprávách a bylo začerněno, jsme se včera měli možnost dozvědět.

Takže ještě jednou zopakuji, na včerejším výboru pro bezpečnost nebyla žádná nezodpovězená otázka a věřím, že na příštím výboru pro bezpečnost budou padat další otázky ve chvíli, kdy budeme mít černé na bílém a nezačerněné podklady od policie a budeme se k tomu moci dále ptát. Ale prosím i právě v souvislosti s tím, jaká je to tragédie, nesnažme se z toho dělat politickou záležitost, pojďme v tomhle jednotně řešit to, co se udělalo špatně, pojďme jednotně řešit to, jakým způsobem do budoucna bychom tomu mohli zabránit společně, my jako legislativci bychom měli být partnerem pro záchranné složky, a ne že bychom se tady kvůli tomu měli pohádat. To je moje prosba na vás.

Děkuji za čas.