Letocha (STAN): Vypadá to, že vedení města pořád nemá jasno

Zastupitelstvo města Karviná se mělo na posledním zasedání zabývat rekonstrukcí ubytovny známé pod názvem Kosmos.

Na poslední chvíli však vedení města bod z programu jednání vyřadilo. Podle odpovědi primátora na dotaz zastupitelky Klusové se tak Rada rozhodla kvůli špatné domluvě s projektantem a nejasnostem okolo projektu. „Ačkoliv vedení města občanům představilo už několikátou verzi rekonstrukce, teď to vypadá, že pořád nemá jasno. Nepovažujeme za chybu, že město objekt koupilo, mělo ale pokračovat cestou architektonické soutěže a projektové práce zadat transparentně. Porovnat několik variant, zjistit náklady, otevřít diskuzi s odborníky i veřejností, čas na to byl tři roky. Jakmile skončila smlouva s předchozími majiteli, mohlo se přejít k akci a ne znova řešit, co s Kosmosem,“ dodává Petr Letocha (STAN).

O novém plánu rekonstrukce město informovalo občany článkem v květnovém Karvinském zpravodaji. Tři výškové budovy se mají snížit o pět pater. Jen za demolici pěti pater má město zaplatit 21 miliónů. Rekonstrukce jednoho bytu tak Karvinou průměrně vyjde na 2 miliony korun.

100 milionů je i pro Karvinou spousta peněz. Město by je mělo použít co nejhospodárněji a i do budoucna investovat do obnovení městského bytového fondu. A to nejen ve smyslu sociálního bydlení, ale klasického obecního bydlení. Ukazuje se, že masový prodej bytů města a spoléhání se na RESIDOMO byla chyba.

