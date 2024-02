Levice: Stále se nedostává na platy nepedagogických pracovníků

reklama

Další útok na školství!

Stále se nedostává na platy nepedagogických pracovníků a pracovnic na školách. Obce a kraje nemají peníze na platy uklízeček, kuchařek či správců sítí. Z finančních rozpisů Ministerstva školství vyplývá, že se nedostává na platy zhruba 7500 nepedagogických zaměstnanců, tedy celých deseti procent!

Po skandálu s přihláškami na střední školy je tato pokračující platová agónie jen dalším důkazem neschopnosti ministra školství Mikuláše Beka z hnutí STAN. Jeho hnutí, které by mělo bránit zájmy obcí a krajů, svoji školskou politikou jde nyní zcela proti nim. Podivuhodné také je, na co vlastně peníze jsou a na co nejsou. Nákup předražených stíhaček si dovolit můžeme, zaplatit uklízečky na základních školách už ne? Jaké to jsou vlastně vládní priority?

Ve straně Levice usilujeme o novou koncepci politiky, kde jsou zájmy pracujících na prvním místě. Pokud s námi souhlasíte – podpořte nás finančně anebo se k nám přidejte!

