Liberec: Město od února opět zlevňuje jízdné v MHD

Po zářijovém zavedení výhodné roční jízdenky za 3650 korun město od 1. února 2019 zavádí zlevněný roční kupon za 912 korun pro děti, studenty a seniory nad 65 let. Do 75% slev byli nově zahrnuti také senioři pod 65 let, kteří jsou v důchodu.

„Nové typy jízdenek a nižší ceny jízdného vyplývají z nového Tarifu městské dopravy v Liberci, který v prosinci schválila Rada města. Zavedením nových slev navazujeme na loňské zlevňování jízdného, kdy například cena ročního předplatného klesla z původních 5520 korun na nynějších 3650 korun,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Na základě nařízení vlády loni došlo také k výraznému snížení cen jízdného pro děti, studenty do 26 let a seniory nad 65 let, kteří jezdí od září o 75% levněji. Do vládou nařízených slev ale paradoxně nebyla zahrnuta kategorie penzistů do 65 let. „Novým nařízením statutárního města Liberec to napravujeme a v novém Tarifu městské dopravy už se počítá i s jízdenkami přímo pro penzisty, jejichž cenu jsme sjednotili se sníženými cenami pro cestující nad 65 let, děti a studenty do 26 let,“ vysvětlil primátor.

I penzisté tak budou od února jezdit v MHD za výrazně zvýhodněných podmínek, konkrétně za 43 korun v případě sedmidenní jízdenky, 132 korun v případě třicetidenní jízdenky a 342 korun při zakoupení devadesátidenní jízdenky. Další novinkou je zavedení zlevněných 366denních jízdenek právě pro penzisty a zároveň pro děti, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Roční jízdenka je vyjde na 912 korun.

autor: PV