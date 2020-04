Libor Lukáš: Ve stínu pandemie III aneb nová nemocnice opět na scéně - navzdory všemu a všem

Říká se, že pod svícnem je nejvíc tma. Přesně tak se nyní chová vedení Zlínského kraje, které v době pandemie v příštím týdnu chystá v Zastupitelstvu Zlínského kraje opět hlasovat o projektu nové nemocnice v Malenovicích. V době, kdy všichni ekonomové, finančníci a bankovní analytici nabádají k finanční obezřetnosti a bijí na poplach, se opět pouštíme do debaty o miliardovém dobrodružství s novou nemocnicí. Už jsem tento gigantický projekt mnohokrát komentoval a vysvětloval, že je výrazně levnější, bezpečnější a hlavně rozumnější modernizovat stávající Baťovu nemocnici ve Zlíně, nežli se pouštět do megalomanské výstavby v lokalitě úrodného pole mezi malenovickým sídlištěm a obchodní zónou CENTRO Zlín za bezmála 15 miliard korun.

Dnes uvedu další argumenty, které se tohoto záměru dotýkají, a které doposud nezazněly dostatečně silně:

1. Čeká nás v ČR i v Evropě výrazný hospodářský pokles, který v minulém roce, kdy tento projekt vznikal, nikdo nečekal. Příjmy krajského rozpočtu z RUD budou podle střízlivých odhadů makroekonomů o cca 7-10% nižší oproti minulému roku!!! Lze předpokládat, že fiskální dopady budou mnohem horší, než tomu bylo v období finanční krize v roce 2008. Bude proto nezbytné výrazně seškrtat nejen krajský rozpočet, ale i rozpočty obcí a měst. Zkrátka budeme mít méně peněz na všech úrovních, ale přesto budeme muset zajistit financování sociálních služeb, dopravy, kultury, školství a také zdravotnictví…atd.

2. Stát Zlínskému kraji nepomůže, protože bude hradit náklady, související s pandemií a rovněž má zodpovědnost za své fakultní nemocnice, které potřebují mohutně investovat. Proto lze předpokládat, že bude platit pravidlo: „bližší košile než kabát“. Obecné „kecy“ o tom, že v období hospodářského poklesu se bude investovat do veřejné infrastruktury, jsou sice krásné, ale naprosto mimo realitu. Dojdou nám zkrátka peníze! To, že máme projekt nového „špitálu“ zařazen v seznamu Národního investičního plánu, je pouze marketingový fígl a vůbec to nic neříká o tom, kolik peněz závazně státní rozpočet do Zlína pošle.

3. Veřejná zakázka na projekt stavby je v současné době asi nejatraktivnějším produktem tohoto hemžení. Průvodním jevem soutěže jsou prapodivné a diskriminačně nastavené zadávací parametry. Krajně otrávení projektanti napříč republikou si stěžují na nezákonný způsob organizace a řízení této veřejné zakázky a podávají podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do toho všeho sledujeme v přímém přenosu mlčení, či lépe mlžení představitelů Zlínského kraje, který je v roli zadavatele. Zakázka je to vskutku mimořádně obrovská (cca 350 mil vč. DPH), proto je až s podivem, že přihlásili a nabídku podali pouze „DVA (2)“ potencionální zájemci… Projekční firmy, které běžně podobné projekty v ČR realizují, se raději vůbec nepřihlásili. Naopak firma, která je bez historie a zkušeností, která však dva roky pro hejtmanství projekt nové nemocnice v Malenovicích připravovala, nabídku podala. Nejsem daleko od přesvědčení, že je to zakázka z kategorie tzv. „šitá na míru“. Uvidíme, jak celou věc zhodnotí ÚOHOS.

4. Baťovka nutně potřebuje nový interní pavilon, a proto je potřebné dále nečekat, nefantazírovat s projektem nové nemocnice v Malenovicích a okamžitě obnovit propadlá stavební povolení a začít stavět „nový“ pavilon na místě současné prádelny v areálu KNTB.

5. Baťovka nyní hlavně potřebuje klid a okamžitě napravit pošramocené vztahy mezi lékaři, sestrami a vedením nemocnice. Podávat trestní oznámení na zaměstnance, což avizoval současný předseda představenstva KNTB, je exces, který je nepřijatelným atakem vůči zaměstnancům. Pokud jej management myslí vážně, tak by měl okamžitě na své funkce rezignovat a také se dvěma tisícovkám zaměstnanců omluvit.

ZÁVĚR: Jsem přesvědčen o tom, že současné vedení Zlínského kraje by do doby krajských voleb, které se uskuteční začátkem října letošního roku, už o ničem zásadním rozhodovat nemělo. Očekávám, že po volbách nastoupí do vedení kraje noví, kompetentní lidé, kteří vrátí věci do normálu.