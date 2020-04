Linek (Soukromníci): Zoufalství na pokračování

reklama

Vážení,

asi každému tato doba začne lézt na nervy nebo na mozek. Bohužel se nedokážu odpojit od informací, které z žádné strany nejsou příliš povzbudivé.

Před krátkým časem poslal jeden z našich příznivců na sekretariát email s textem: Jelikož neumím šít roušky, začal jsem vyrábět balíčky pro živnostníky, kdyby měl někdo zájem. No a na přiloženém obrázku (viz Reflex č. 13!) je igelitový sáček s oprátkou. A já jsem se bál, ač podobné fórky mám rád, to přeposlat. Fakt jsem se bál, že v současné době si to někdo může vzít jako návod.

Ve čtvrtek večer po rozhodnutí o "podpůrném balíčku" pro živnostníky jsme si v rámci vedení strany vyměnili několik emailů ke vzniklé situaci, které rovněž nelze publikovat ani po 22. hodině. Shrňme to třeba do vyjádření, že silně nesouhlasíme s prvky vzteku a frustrace. To, že došlo na poslední chvíli ke změně podpory pro živnostníky, byl jistě dopředu promyšlený krok. Ale podrážet své nenáviděné nepřátele je vlastně normální. Jednou částkou jsou vyřízeni a "my" si teď můžeme dělat, co chceme. Třeba Babiše korunovat králem. Kdyby Metnarovi řekli, aby to řek´, tak to řekne.

Anketa Kdo podle Vás pohořel v boji s koronavirem? Předseda Senátu Vystrčil 32% Premiér Babiš 3% Vicepremiér Hamáček 1% Ministr zdravotnictví 1% Ministryně MPSV Maláčová 4% Primátor Hřib 59% hlasovalo: 3612 lidí

Velice mne rovněž dojalo, když superministr Havlíček prohlásil, že těm, kterým se nezdají příspěvky ze státních peněz, tak jsou hamižní a ideologicky nesnášenliví. Jednak bych chtěl upozornit na skutečnost, že stát žádné peníze nemá, má jenom ty, které vybere na daních a touto formou je pak z malé části vrací daňovým poplatníkům. Za druhé jistě ví, z doby kdy prodával rádia, že podnikání není žádná sranda a někdo to neustojí ani v normální době. Dnes bylo na krizovém štábu rozhodnuto, že při popíjení v zahrádkách nebo v lese při opékání buřtů, tedy při shlukování více než dvou osob může být na místě udělena pokuta 10 000,- Kč. Dobrá, doba je zlá a jak říkají Němci "Ordnung muss sein". Ale nebylo by smysluplnější, kdyby např. policejní vozy jezdily se vzorky výrobků českých výrobců, škol a ústavů, které by v současné chvíli hodně pomohly, ale nikdo o ně nestojí a nikdo na jejich návrhy nereaguje.

Je toho teď plná televize, a kdyby jen kus byla pravda, tak je to hrůza. Tak nevím. A v neposlední řadě se vždycky ptám, je to vlastně taková kontrolní otázka. Jak říkal poručík Troník v Černých baronech: Jestli toto všechno někomu neprospívá? Třeba ten velký tlak na odklad splátek všech úvěrů. Myslíte, že se to dělá, kvůli nějakému živnostníčkovi, co dluží za sekačku nebo kvůli někomu, kdo dluží miliardy a moc by se mu to hodilo. Co myslíte? A o kolik se sníží dotace do soukromých kasiček?

Asi jsem tomu všemu moc nepomohl, ale někdy to z člověka prostě musí ven. Tento výše uvedený text nebyl konzultován ve vedení naší strany. Je to jen můj pohled na věc.

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Linek (Soukromníci): Superhrubá mzda – sprostý podezřelý Soukromníci: S naším návrhem se ztotožňují další parlamentní strany Linek (Soukromníci): Znamení doby Linek (Soukromníci): Přehřátý svět v horkém létě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.