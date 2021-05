Lipavský (Piráti): Je na místě, abychom jasně řekli, že se dokážeme postavit za Litvu

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

za koalici Pirátů a STAN budu vystupovat pouze já s jedním tímto úvodním příspěvkem, jak jsme se na začátku domluvili. Pokusím se být co nejvíce stručný, abychom debatu zbytečně neprodlužovali.

My jsme jasně odsoudili tento akt běloruského režimu, který si naprosto nepřijatelným způsobem v uvozovkách došel pro svého politického disidenta. Ale problém je v tom, že si pro něj takto přišli na palubu letadla, které se pohybovalo mezi dvěma evropskými zeměmi, mezi Athénami a Litvou. Byl to let v rámci schengenského prostoru. De facto zasáhli a narušili integritu Evropské unie a ohrozili dalších necelých 200 pasažérů, z nichž většina byli občané evropských států, občané Evropské unie.

Je na místě jednoznačně požadovat propuštění Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové, jeho přítelkyně. Nyní jsou drženi v detenci. A je také na místě, abychom jasně řekli, že se dokážeme postavit za Litvu, že se dokážeme postavit za naše přátele v Pobaltí, protože jsou to i naše hranice. Nic nebránilo tomu, aby to byl například let, který by vyrazil z Prahy do té Litvy a jenom by využil kousek běloruského vzdušného prostoru. Je to flagrantní narušení mezinárodního práva.

Já vítám postoj vlády v této otázce i postoj ministra zahraničí, který byl poměrně jasný. Česká republika podpořila, samozřejmě logicky, závěry z Evropské rady.

Problém je i v tom, že v Bělorusku již skoro rok vládne režim Alexandra Lukašenka, který nemá oporu ve svobodných volbách. Lukašenko volby zfalšoval. Nyní tam je až 300 000 zatčených za různé protivládní protesty. Ve vězení zemřel například před několika dny Vitold Ašurak. Další jsou řada vězněných novinářů, mezi nimi například Marie Kalašnikova. Takže je na místě, aby Česká republika podpořila společný postoj vůči těmto nepřijatelným praktikám a krokům, protože Evropa musí umět ochránit své občany, musí ubránit, musí umět ochránit osoby, které hostí na svém území. A je nepřijatelné, abychom si nechali takto zasahovat do našeho vnitřního prostoru.

My toto stanovisko, jak bylo načteno panem předsedou Jurečkou, plně podporujeme a věříme, že ta podpora přijde i od ostatních politických stran.

Děkuji za slovo.

Jan Lipavský Piráti



