Lipavský (Piráti): Neblokujte výzkum v rámci volebních komisí

„Již minulé volby se vyznačovaly značnou chybovostí při sčítání hlasů a k chybám docházelo i letos. Je tak zcela evidentní, že k nápravě chyb při sčítání nedošlo. Opět někteří komisaři automaticky přidělovali preferenční hlasy, i když voliči žádné nevyznačili, a opět byli komisaři, kteří preferenční hlasy vůbec nepočítali. Stejně tak se znovu objevily komise, které mají více platných hlasů než vydaných obálek,“ vysvětluje Blažej, který se u Pirátů problematice voleb věnuje.

Pokud by se chyby opakovaly i v následujících volbách do Poslanecké sněmovny hrozí podle Lipavského, že by soud mohl vyslovit neplatnost celých voleb. „Rád bych se dozvěděl, proč se Ministerstvo vnitra neřídilo příslibem svého ministra a nadále brání výzkumu, který by mohl odhalit příčiny pochybení při sčítání voleb. To je skutečně vrchol nezodpovědnosti. A zajímá mne také, jaká opatření budou přijata, aby se pochybení při sčítání neopakovala v nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny,“ dodává Lipavský.

autor: PV