Lipavský (Piráti): Připravil jsem zákon, který by se vůči porušování lidských práv ve světě postavil

Vážený pane premiére. Chci se vás dnes zeptat na to, jak moc jste ochoten a připraven se zasadit o podporu lidských práv ve světě? V souvislosti s událostmi, které se od srpna odehrávají v Bělorusku jste na svém twitterovém účtu napsal: V Bělorusku se nesmí stát to, co se u nás stalo v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Dále jste například přizval běloruského velvyslance, měl jste tam i jedno velmi emotivní vyjádření, věřím, že autentické. Cituji: "Díval jsem se teď na vícero videí z Běloruska, kde zbabělá agresívní policie mlátí bezbranné lidi. Je to neuvěřitelné zvěrstvo." Jenom podotknu, že tam bylo zabito asi pět demonstrantů během těch událostí.

Připravil jsem návrh zákona, který by České republice dal možnost se vůči těm nejhorším případům porušování lidských práv ve světě postavit; lidem, kteří je páchají nebo spíše zrůdám by jaksi zakázal cestovat do České republiky, případně by jim Česká republika zmrazila majetky.

Je to takzvaný Magnitského zákon, v české verzi se to jmenuje zákon o ochraně lidských práv, či konkrétně návrh zákona o opatřeních na ochranu lidských práv, demokracie a právního státu v rámci zahraniční politiky České republiky. Je to poměrně tlustý, já jsem to tady celý připravil. Teď si vám dovolím to předat. A moje otázka zní, jestli jste ochoten a připraven tento návrh zákona podpořit. Děkuji.

