Loučková Kotasová (ANO): Náš senátní obvod potřebuje nový impuls

Chce pomáhat lidem a dostat do rozhodování horní komory Parlamentu více ženského pohledu. Volební obvod, ve kterém kandiduje, podle ní potřebuje nový impuls a nastavení nových priorit. Mezi ty její patří například rychlé dopravní napojení Frýdlantska, výstavba obecních a městských bytů pro mladé rodiny a zlevnění energií.

„Kandidatura do senátu pro mě nebyla jednoduché rozhodnutí. Mám to ráda tady u nás, na Liberecku. Jenže zákony a důležitá rozhodnutí, která ovlivňují životy i v našem kraji, se dělají v Praze. Když jsem si sepisovala pro a proti, těch pro tam bylo nakonec víc. Například i to, že je v současnosti v Senátu 70 můžu a jen 11 žen. Ten poměr si podle mě zaslouží změnu,“ dodává Radka Loučková Kotasová.

Práci senátora si Radka Loučková Kotasová představuje jinak, než na co jsou obyvatelé v obvodu číslo 34, zvyklí: „Vnímám ji, vedle role zákonodárné, jako službu městům, obcím i obyčejným lidem. Senátor by neměl kumulovat funkce, ale měl by naplno pomáhat a řešit starosti občanů od Příšovic až po Habartice. Myslím si, že v tomto směru máme v našem volebním obvodu co dohánět. Pokud bych od voličů dostala důvěru, dala bych do práce senátorky 100 %.“

Radka Loučková Kotasová od dětství žije v Liberci. Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze. V roce 2004 založila poradenskou společnost Regioplan, která více než dvanáct let pomáhala s dotačními projekty klientům napříč celým Libereckým krajem i mimo něj. V roce 2014 se stala libereckou zastupitelkou za hnutí ANO, do kterého vstoupila v roce 2016. Ve stejném roce byla zvolena do krajského zastupitelstva a stala se radní pro regionální rozvoj a evropské dotace. Od roku 2020 působí jako náměstkyně primátora pro rozvoj a evropské dotace.

Programové priority Radky Loučkové Kotasové

Rychlé dopravní napojení Frýdlantska

Šetrná realizace rychlého propojení Frýdlantska s Libercem, aby lidé z Frýdlantska snadněji dojížděli do Liberce za lepšími výdělky a bydlení na Frýdlantsku bylo dostupnější.

Výstavba obecních a městských nájemních bytů pro mladé a rodiny s dětmi

Podpora státu směřující k obcím a městům pro výstavbu nových „startovacích“ bytů zejména pro mladé rodiny s dětmi, které potřebují alespoň do začátku levnější bydlení.

Dostatek pitné vody pro celé Liberecko včetně Frýdlantského výběžku

Pečlivé sledování toho, jak je nakládáno s finančními prostředky, které dostala Česká republika, resp. Liberecký kraj, od polské strany v rámci kauzy Turów.

Rychlé a efektivní použití výše uvedených peněz ve smyslu zlepšení kvality života obyvatel na hranicích Libereckého kraje, na které má těžba v dole vliv.

Levnější energie

Vyvíjení tlaku na současnou vládu, aby zastropovala ceny energií a např. ze zisků společnosti ČEZ dotovala ceny pro konečné spotřebitele.

Dotace pro domácnosti na pořízení moderních a účinnějších způsobů vytápění.

Podpora výstavby místních a levnějších zdrojů energií, tzn. malých místních elektráren, výroben tepla, bioplynu apod., ze kterých budou mít užitek především místní obyvatelé.

Dostatek míst ve školách a školkách pro všechny

Podpora variabilního navyšování počtu míst ve školkách i školách, např. díky výstavbě školek a škol z „kontejnerů“, přesněji z ucelených a podle potřeb vybavených buněk, které je možné propojovat do větších celků a následně rozebrat a přemístit jinam.

