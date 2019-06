Loukota (TOP 09): Arogance moci Babiše a Zemana je do očí bijící, ale není věčná

Premiér této země je trestně stíhaný, v obřím střetu zájmů a stejně jako prezident svými oponenty pohrdá.

Příznačně vystihl situaci ve své zdravici na Letné Petr Pithart: "dnes jsme demonstranty, zítra budeme voliči." Tyto slova je třeba mít na paměti a až budou volby, přesvědčovat své okolí, aby šlo co nejvíce lidí k volbám. Co nejvíce lidí, kterým není jedno kam naše země směřuje. Jen tak může nastat změna.

Arogance moci Babiše a Zemana je do očí bijící, ale není věčná.

Věnujme chvilku pro demokracii, zapojme se do občanských aktivit a zajímejme se o veřejné dění. Lhostejnost je to nejhorší, co nás může potkat, neboť nás může zavést někam, odkud nebude cesty zpět na mnoho let.

Podpořme spolek Milion chvilek pro demokracii, podpořme demokratické, opoziční politické strany.

Hezké léto všem a buďme ostražití ke krokům této vlády.

MICHAL LOUKOTA, PŘEDSEDA MO TOP 09 TURNOV

