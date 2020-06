Luzar (KSČM): Koloběžka je problém Prahy, se kterým si neumí poradit

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já bych si tady dovolil hájit trochu čest hospodářského výboru. Tyto otázky jsme opravdu projednávali a jasně zazněly argumenty jak ministerstva, tak zpravodaje, tak i ostatních členů hospodářského výboru, proč ano, proč ne, a vyjádřili jsme se zcela jednoznačně hlasováním. Návrh, že komise dopravy nebo podvýbor dopravy zasedá a že počkejme, tak dvakrát tady hlasujeme zbytečně, protože když tak ten návrh měl být, ať se to vrátí do druhého čtení, aby závěry tohoto podvýboru mohly být zapracovány do návrhu. To by potom bylo relevantní. Pokud to jenom odložíme, tak zase máme na stole pouze jedny a tytéž návrhy, které máme prohlasovat, a nemůžeme v nich udělat změnu. A tady jasně zaznělo, že tam je legislativní chyba v tom návrhu, který je předkládán, abychom ho mohli zpracovat.

Z druhé strany mě strašně rozčiluje, že aktéři, kteří na hospodářském výboru rozpoutávali tu diskusi, jako by se nepoučili a argumentují navíc. Na hospodářském výboru třeba vůbec nezazněl argument, že základní problém je definice dopravního prostředku, že koloběžka je definovaná jako dopravní prostředek a že to je problém Prahy, se kterým si neumí poradit. Tady to zaznělo u tohoto mikrofonu z úst kolegy Čižinského. A ptám se, ta malá koloběžka, taková ta mini, je dopravní prostředek, a nebo ta velká? Je tady definiční problém, já tomu rozumím, ale to není tady na tento mikrofon! Tady si jasně řekněme, že momentálně jsme ve třetím čtení, návrhy na vrácení tady nezazněly, možná zazní, samozřejmě (na poznámku zprava), ale nezazněly doposud a z toho titulu bychom se měli vrátit k těm věcem, které máme projednat a hlasovat. A myslím si, že hospodářský výbor odvedl kus dobré práce při přípravě tohoto zákona. Děkuji. ):

Leo Luzar KSČM



