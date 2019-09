Luzar (KSČM): Nálepkujeme jiné státy stejnou měrou, kterou se snažíte obhajovat vůči Izraeli

Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, opět se nám na program dostává politický bod. Politický bod, který je předkládán mimo konzultace, mimo informace s tím, že jeden z politických klubů chce využít atmosféru a náladu k prosazování svého jména. Považuji to za špatné. Ale chápu, co kolegy ze strany lidové k tomu vede. My nemáme ten text, který chcete prosadit. Nikdo nám ho nedal. Nejsme s ním seznámeni. Neměli jsme čas ho konzultovat, popřípadě upravit a žádat změny v tomto textu. Proto považuji v prvém kroku tohleto za špatný postup.

V druhém kroku chci upozornit na licoměrnost tohoto návrhu, pane kolego Bartošku prostřednictvím pana předsedy. Vždyť my sami se podílíme na nálepkování jiných států stejnou měrou, kterou teď se snažíte obhajovat vůči Státu Izrael. Vzpomeňme si na rusofobii, sankce, které se snažíme obhajovat a uvalovat na tuto zemi. A vlastně ze stejných důvodů, když to takhle vezmeme, protože je skupina lidí, která, ať Stát Izrael, ať stát Rusko, vnímá velice negativně a říká, a dobře jim tak a třeba jim dát sankce, třeba je hospodářsky přinutit, aby. A za to aby si dodejte tečky a dejte si tam své důvody, které vidíte v rámci Izraele. Já ty důvody vidím nejen v rámci Izraele. Vidím je třeba i v rámci Ruska, které se tam dávají. Ale výsledek je stejný. A na jedné straně tleskáme, a na druhé straně tady od mikrofonu sršíte pohoršení nad tím, že v Evropě jsou lidé, kteří říkají, a uvalme sankce na Izrael - podle toho, že nerespektuje OSN, že nerespektuje směrnice, že nerespektuje zákony, že okupuje území, která mu nepatří. Okupuje území - upozorňuji. Což v tom Rusku byl taky argument, že okupuje cizí území. Ale tam to nevadí. Tady to vadí. Čili licoměrnost tady z tohoto návrhu je zřejmá.

Když se budeme bavit o antisemitismu, potom se o něm opravdu bavme. Bavme se o náladách, vyčleňování ze společnosti určitých skupin lidí, a nejenom o původ, rasu, náboženství. Bavme se i o politických názorech a dalších, které vyčleňují lidi ze společnosti. A potom hledejme usnesení, které je schopno pojmout tyto záležitosti. A věřím, že tato Sněmovna je v drtivé většině, ne-li všichni přijmou takovéto usnesení odsuzující jakoukoli diskriminaci, která by se mohla na našich ulicích, v našich médiích možná i v této Sněmovně objevit.

Ale to, co jste řekl na začátku, je opravdu, a znovu opakuji, určitá politická licoměrnost. Chápu, že Izrael je vám blízký. Zkuste tedy ale měřit stejným metrem vůči všem národům. Zkuste odsuzovat stejné metody a praktiky hospodářského embarga, jako se snaží někdo uplatnit vůči Izraeli, tak vůči ostatním státům, protože již prezident Zeman jasně říká, že ekonomická embarga nevedou k cíli. Ano, nevedou k cíli. A použiji tady jeho slova, protože uvalení ekonomického embarga hlavně postihne ty občany, a ne to zřízení, proti kterému bojujeme. Postihne ty, kterých se dotkne.

A proto si myslím, že to, co vy říkáte, je licoměrná politika. A když mi ukážete a předložíte ten návrh usnesení, který opravdu nemám a nemůžu se k němu vyjádřit, budu s vámi rád polemizovat nad jednotlivými věcmi. Děkuji.

autor: PV