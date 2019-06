Vy jste kradli! Vy jste to zničili! Tvrdý pravičák a kovaný „komouš“ na kameře. Pozor: Brutální

Byla privatizace geniální projekt, nebo jenom jedna velká zlodějna? Poté, co komunisté v Poslanecké sněmovně prosadili usnesení, že privatizaci provázaly zločiny, usedli do studia televize Seznam proti sobě jejich poslanec Leo Luzar a Jan Skopeček z ODS.

Podle Luzara je třeba se o tyto věci zajímat, protože občané žádají vysvětlení. Dříve se podle něj vše zametalo pod koberec, což přiznávají dokonce i policisté, a teď se snad konečně otvírá možnost udělat jasno. „KSČM dlouhodobě vystupuje proti tomu systému, proti tomu klientelismu,“ uvedl. Podle něj nešlo jen o samotné zlodějny, ale o celý systém vazeb, který kolem toho vznikl.

„Vždyť výraz tunelovat je specificky český název,“ připomněl.

Podle Jana Skopečka není možné oddělovat privatizaci od zbytku ekonomické transformace. A trvá na tom, že transformace byla vcelku velmi úspěšná, nejúspěšnější z celého východního bloku. „Já rozumím komunistům, že je třicet let po revoluci pálí to, že už nejde ten režim vrátit zpět do centrálně plánované ekonomiky a zdevastovaného hospodářství,“ dodal.

Na námitku moderátorky, že to podle komunistů nebylo čisté, odpověděl, že „v každé lidské činnosti se děje zločin“. Pokud jde o privatizaci, tak ta byla řádně schválena demokraticky zvoleným parlamentem a probíhala na základě zákona. Je samozřejmě možné, že v jednotlivých případech docházelo k porušení těchto zákonů, ale kvůli tomu nelze zpochybňovat celý proces.

Podle Skopečka jde komunistům o něco jiného. „Oni chtějí znectít těch třicet let, kdy tu žijeme v úspěšných, svobodných poměrech. A pravděpodobně by chtěli lidem znovu naordinovat ostnaté dráty,“ dodal. Jinak prý totiž v jejich systému nikdo nevydrží.

„O ostnatých drátech bych zde nemluvil, bo Evropa žije v tom, že na hranicích ostnaté dráty vznikají,“ opáčil poslanec Luzar. Skopeček kroutil hlavou, že takové přirovnání je směšné.

Luzar naopak odmítl jeho tvrzení, že parlament něco odsouhlasil. „Tady vláda a Fond národního majetku připravovaly převody majetku, a ten převod nebyl v pořádku,“ zdůraznil.

Připomněl, že i někteří tvůrci privatizace, třeba Tomáš Ježek, popisovali takové zvrácené praktiky jako „privatizační incest“. A jmenoval některé fenomenální kouzelníky, kterým se takové čachry dařily, třeba společnost Appian, proslavenou v Mostecké uhelné. „IPB, OKD, to jsou všechno miliardy, které v této republice zmizely,“ dodal. A mizí prý ještě dnes.

„Ne, nic nemizelo. Tady vznikalo bohatství,“ nesouhlasil Skopeček. Třicet let po pádu komunismu podle něj dosahujeme 85 procent HDP eurozóny. „Kdo si to vůbec dovedl představit před třiceti lety, když jsme od komunistů získali zdevastované hospodářství,“ ptal se řečnicky a Luzar se začal smát. Skopeček mu vmetl, že továrny se tu rozpadaly, a v průběhu transformace, i díky privatizaci, tu vznikaly firmy, které se velmi rychle dokázaly prosadit po celém světě, i tam, kde se komunistické podniky nechytaly.

„Kdo by si dovedl představit, že tu po třiceti letech vybudujeme tak úspěšnou zemi, kde roste bohatství, kde se zlepšuje zdravotnictví, kde roste věk dožití?“ ptal se. „To už opakujete třikrát,“ smál se Luzar. Podle Skopečka byla privatizace nezbytnou podmínkou budování tržní ekonomiky.

A dodal, že v jiných zemích na rozdíl od nás probíhala tzv. „spontánní privatizace“, kdy si podniky rozebrali komunističtí nomenklaturní ředitelé. A přitom mizely mnohem větší peníze než u nás. „Privatizace u nás proběhla tím nejúspěšnějším způsobem a komunisté si můžou říkat, co chtějí,“ uzavřel.

Luzar navrhl, že se tedy přesuneme ke konkrétním fabrikám. „Škoda Plzeň. Největší strojírenský gigant v Evropě. Byli jsme čtvrtý stát na světě, který uměl postavit jaderný reaktor. A kde dneska je? Jak dopadla v rámci privatizace?“ ptal se. Pokračoval s IPB nebo Plzeňským Prazdrojem.

Moderátorku zajímalo, zda očekává, že se v těchto kauzách, o kterých se mluví roky, objeví něco nového. Luzar vyjádřil naději, že to bude signál pro policisty, že se nemusí bát.

ODS podle něj vytvářela atmosféru, že všechno je důsledkem podnikatelského rizika, a když se ztrácely miliardy, tak se nad tím s touto argumentací mávlo rukou. „Já odmítám, že jsme přišli o nějaké miliardy,“ naštval se Skopeček. Díky pádu komunismu a vybudování tržní ekonomiky podle něj společnost zbohatla. Před třiceti lety se podle něj nedaly vůbec srovnávat podmínky u nás a na Západě, teď jsme na tom sice pořád hůře, než je průměr eurozóny, ale už se aspoň pohybujeme na úrovni, která se dá srovnávat. „A kdo to vidět chce, tak to vidí,“ dodal.

Za komunistů podle něj řídil podniky ten, kdo měl rudou knížku. Teď už je tito lidé řídit nemohou a štve je, že o to přišli.

Pak žádal moderátorku, ať mu tedy připomene nějaké chyby, o kterých se pořád mluví. „Škoda Plzeň, OKD, IPB,“ spustil z druhé strany stolu poslanec Luzar.

Moderátorka dodala, že škody se vyčíslují v řádu stovek milionů korun. Skopeček se podivil, jak se můžeme vůbec bavit o nějakých škodách, když zde v pokrouceném systému plánovaného hospodářství stanovovali ceny úředníci. Tím pádem se vůbec nedokážeme dobrat toho, jakou měly ty podniky hodnotu, a je nesmyslné z ní vyčíslovat nějaké škody a ztráty. „Ta vaše čísla jsou vycucaná z prstu, protože žádná taková vůbec nemohla existovat,“ předklonil se k protestujícímu Luzarovi.

Ten po udělení slova upozornil, že čísla, která Skopeček popírá, tehdy zveřejňovali přímo politici ODS. Dokonce měl podle něj být zákonem stanovený výpočet vyčíslující hodnotu podniků. A právě při tomto počítání podle něj začínaly čachry, které končily tím, že privatizátoři si podniky kupovali za podnikové peníze, které si předtím ulili.

V podstatě jediným úspěchem podle něj byla Škoda Auto. Všechny ostatní privatizace se podle něj nepovedly. Zmínil OKD, o kterém ale hovořit nechce, protože je ve sněmovní vyšetřovací komisi a nechce vynášet informace o tom, jakým způsobem se firmy zmocnil Zdeněk Bakala.

„Plzeňský Prazdroj. Zkuste vysvětlit občanům, jak jsme ho mohli prodat za tak směšný peníz,“ vyzýval. Připomněl, že ikonický pivovar získala jako součást dohody o IPB banka Nomura, a posléze jej prodala za miliardy. „Je to směšné,“ opakoval Skopeček.

„Všichni si pamatují, jak tu vznikal obchůdek po obchůdku, jak se prosazoval soukromý sektor a jak ta ekonomika díky tomu rostla,“ připomínal poslanec ODS. V devadesátých letech, když toto probíhalo, jsme podle něj zažili nejmenší propad a posléze největší vzestup ze všech postkomunistických ekonomik. „A vaše námitky jsou směšné, vy jenom vzpomínáte, jak jste tu před třiceti lety řídili podniky, které přitom neměly šanci v normálních tržních podmínkách obstát,“ vmetl poslanci KSČM.

Moderátorka pak Luzarovi řekla, že kdyby komunisté podniky neznárodnili, tak by se pak nemusely privatizovat. Poslanec KSČM namítl, že některé podniky by ve státním vlastnictví být měly, třeba podniky zajišťující zásobování vodou. „Je to strategická surovina, která by se měla znovu vrátit do státních rukou. Kolegové z ODS ji zprivatizovali, a dnes když se podíváte na ceny vodného a stočného, tak kde to jsme?“

Moderátorku zajímalo, proč tedy komunisté nechtějí vedle zločinů privatizace prošetřovat také zločiny znárodňování nebo kolektivizace. „Ale ty už kolega dávno prošetřuje,“ namítl komunista. I KSČM podle něj uznává, že se přitom děly „špatné věci“ a omluvila se za ně.

Pak si dobíral Skopečka, kolik mu bylo, že si tak pamatuje podrobnosti o socialistickém hospodářství. „Na ty ostnaté dráty si pamatuju,“ štěkl po něm poslanec ODS. Luzar se ale nenechal zastavit. „Po těchto zkušenostech mohli před těmi třiceti roky nastavit nový systém ekonomiky. A co nastavili? Zlodějnu! Tady se třicet let kradlo. Ano, kradlo se tady. Kdyby se tu nekradlo, tak tu nikdy není ve vládě Babiš,“ dodal.

„Vy urážíte drtivou většinu lidí,“ rozčílil se Skopeček. A když to Luzar odmítl a přitom stále opakoval „kradlo se tady,“ odpověděl mu, že „jediní zloději tu byli komunisté“.

Luzar opakoval, ať Skopeček vysvětlí OKD nebo Plzeňský Prazdroj. „Já vysvětlím jedinou věc. Privatizace byla potřebná proto, že jsme tady měli komunisty, kteří znárodnili téměř sto procent české ekonomiky,“ opáčil poslanec ODS.

Žádná jiná ekonomika, s výjimkou sovětské, podle něj nebyla tolik znárodněná. „Proto bylo co rozkrádat,“ zvolal Luzar. Skopeček to odmítl, podle něj kradli předtím komunisté. Privatizace podle něj nebyla ničím jiným než vrácením majetku ukradeného komunisty lidem.

„Čtyřicet let se tu něco budovalo a tato republika něco dokázala, a po ekonomickém převratu v roce 1989 z toho tady třicet let žili,“ nabídl Luzar svou verzi, nad kterou Skopeček vytrvale kroutil hlavou, že je to směšné. Luzar ale trval na tom, že miliardy, které vybudovali lidé této země, zmizely.

„Komunisté kradli a obehnali zemi ostnatými dráty, aby jim lidé nemohli utéct. My jsme ty dráty přestříhali, my jsme vybudovali tržní ekonomiku a lidé díky ní bohatnou,“ oponoval Skopeček.

„Zloděj křičí, chyťte zloděje,“ vzkázal mu poslanec KSČM.

Pak v reakci na dotaz moderátorky objasnil, že komunisté rozhodně nechtějí stíhat každého, kdo po roce 1989 podnikal. Cílem jsou podle něj lidé, kteří „levně a nezaslouženě, díky vazbám na ODS, ODA nebo KDU- ČSL, získali majetky, na které neměli nárok, a vlastně je ukradli“. Vyšetřování těchto krádeží podle něj bylo prvních dvacet let po listopadu 1989 blokováno. „A já se ptám proč, ať to kolega řekne, jaké byly instrukce, aby se to nedotáhlo do konce,“ žádal. Jeho protějšek to nazval „snůškou nesmyslů“.

Pak se rozčílil na moderátorku, že použila termín „divoká privatizace“. „Žádná divoká privatizace v České republice neprobíhala. Stejně jako třeba liberalizace cen probíhala na základě zákona,“ upozornil Skopeček. Luzar vyjádřil potěšení, že to občané slyší.

„Nebojím se žádných kostlivců, celý privatizační proces byl jeden velký úspěch. A svědčí o tom data životní úrovně,“ řekl pak poslanec Skopeček, a to už se Leo Luzar neubránil smíchu. Skopeček trval na tom, že jsme se posunuli od úpadku k nejbohatším západním zemím, i když ví, že to komunistu štve, protože se ukázalo, že to jde. Luzar chtěl reagovat, ale moderátorka trvala na tom, že debatu posune dál. A ptala se Luzara, co si po pětadvaceti letech slibuje za zásadní odhalení. „Tady vám odpovím velmi jednoduše: počkejte si na závěr vyšetřovací komise k OKD,“ odpověděl tajemně poslanec KSČM.

Z dalších kauz jmenoval například důl Darkov, nebo Knižní velkoobchod. Takže optimismus Jana Skopečka, že na ODS žádný kostlivec nevypadne, je podle něj hodně nedůvodný.

Poslanec ODS mu připomněl, že neustále připomínaná kauza OKD je záležitostí vlád sociální demokracie, podobně jako privatizace bank. O nich si on sám myslí, že byly prodány příliš levně.

Pak debata opět nabrala obrátky, když Luzar zdůrazňoval, že lidé cítí, že jim politici dluží odpovědi, což se projevuje i tím, koho volí.

Později v debatě se Skopeček ještě rozčilil: „To je na hranici žalovatelnosti, řekněte mi jméno, kdo z ODS krade, nebo to odvolejte. Je to plivnutí komunisty na celá devadesátá léta.“ Pak dodal, že komunisté chtějí odvést pozornost od svých zločinů, jejichž třicáté výročí si budeme v listopadu připomínat, a od mrtvých a vězněných lidí, kterým se podepsali na životech.

„Ano, já plivu na celá devadesátá léta, protože to, co se tam dělo, to považuji za velký hřích vůči této společnosti,“ souhlasil rázně poslanec Luzar.

