Ivan Bartoš chce sesazovat Okamuru z postu místopředsedy Sněmovny. Zaděláváme si prý na nového Baldu

K nenávistným komentářům na facebooku Tomia Okamury se nyní rozhodli vyjádřit i další politici, mezi nimiž nechyběli předseda hnutí STAN Vít Rakušan, místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar a předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.

Psali jsme: Místo odsouzení migranta, který znásilnil Češku, hon na Okamuru! Do vřavy mezi Kalouska a další vpadl Ovčáček

Okamuru nas*al ČRo! Co jsem si to dovolil říct, že ji znásilnil migrant z Afriky? Šílená jízda redaktorky, doufám, že ten rozhovor odvysílají

Na otázku, zda je dle Rakušana v pořádku, že „místopředseda Sněmovny poskytuje na svém facebooku místo pro nenávistné komentáře“, redaktorovi DVTV odpovídá: „V žádném případě to v pořádku není, já si myslím, že pan Okamura prostě nikdy nedorostl rozměru té funkce, té jedné z nejvyšších ústavních funkcí v České republice, prostě ve chvíli, ať uveřejní jakoukoli informaci a objeví se tam nenávistné komentáře tohoto typu, které veřejně vyzývají k násilí, já bych je skutečně označil za ‚kyberšikanu‘, tak on má být první, kdo vyzve právě tyto přispěvatele, aby okamžitě s tímto přestali, případně prostě tyto příspěvky smaže, protože ony jsou opravdu za hranou a mohly by být posuzovány i jako nějaká výzva k páchání násilné činnosti.“

Zde můžete zhlédnout celý rozhovor s politiky na téma nenávistných komentářů na profilu Tomia Okamury:

Co se týká dotazu, zda budou na Tomia Okamuru v tomto směru nějak z hnutí STAN apelovat, Rakušan řekl: „Já si myslím, že ten apel je rozhodně namístě.“ Podotkl též, že v návaznosti na to uveřejní určité příspěvky jako STAN a pokud bude příležitost, tak se k tomu vyjádří i na půdě Poslanecké sněmovny.

„My už jsme jednou hlasovali pro odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny, jeho přátelé ho podrželi napříč stranami, samozřejmě i hnutí ANO a podobně. My si prostě myslíme, že ten člověk v této funkci s takovýmito názory opravdu nemá co dělat,“ dodává Rakušan.

Jako další svůj názor sdělil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Podle mě není v pořádku, že místopředseda Sněmovny svými příspěvky a neověřenými věcmi, které zveřejňuje, tyto komentáře přímo vyvolává,“ podotkl Bartoš s tím, že si „zaděláváme na dalšího Baldu“. Lidé dle něj často nevědí, že porušují svým chováním zákony České republiky, dle něj se jedná o „komunikaci SPD jako celku“.

„Tak vzhledem k tomu, že SPD dlouhodobě svými hlasy podporuje Andreje Babiše, kde je potřeba, domluva asi nepomůže, protože je to trvalá situace, je asi i těžko zvažovat nějaké kroky, které by třeba vedly k jeho odvolání, protože prostě tu (místo)předsednickou funkci má za tu loajalitu,“ vyjádřil se Bartoš k možnému apelu na Okamuru.

K tématu se rozhodl něco říci i místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Luzar zmínil pochyby, nakolik je Okamura schopný ovlivňovat tyto komentáře, měl by však dle něj zauvažovat, zda nemá problematické komentáře mazat. „Je otázka, jak pracujete s tím facebookem, to nejsem schopen posoudit,“ ujasňuje Luzar. Na Okamuru prý apelovat nebude, nýbrž apel namířil „na všechny, kteří používají facebook“, aby si více uvědomili, co na tuto sociální síť píšou a jak proti podobné situaci zasahovat.

