Luzar (KSČM): Odmítáme zavádění velkého bratra Covidpasu

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi říci, že klub KSČM dlouhodobě prostřednictvím zdravotního výboru upozorňuje na problémy, které česká společnost má. Byli jsme to my, kteří upozornili mými ústy na to, že tady je velká skupina lidí, která prošla covidem, není nikde evidována a má protilátky. Dobrovolně si zaplatili testování na protilátky, mají formulář, že jsou pozitivní, mají protilátky. Někde v systémech ta evidence je, nikdo s nimi nepočítal. Osobně jsem interpeloval tři ministry zdravotnictví, aby se tím někdo začal zabývat.

V době, kdy byl kritický nedostatek očkovacích látek, jsem upozorňoval na to, že tito lidé nemusí být očkováni, protože ty protilátky mají. Dokonce je to nebezpečné podle stanoviska některých odborníků, kteří se k tomu hlásí. Je to oficiální stanovisko dokonce odborníků na očkování, že by se neměli očkovat lidé, kteří mají protilátky, to znamená touto chorobou prošli. Přesto se na to nebral ohled.

Nyní jsme ve stavu, kdy je to jeden z argumentů, který oprávněně zaznívá vůči návrhu, který tady přichází ze strany Ministerstva zdravotnictví, tzv. covidpasy. KSČM odmítá zavádění dalších, tohoto typu dokladů, které připomínají silně velkého bratra. Shodou okolností jsme tady projednávali zákon o občanských průkazech. Vzpomeňte si, kolegyně a kolegové, kdy z občanského průkazu se stala kartička bez jakýchkoliv údajů. Čili z jedné strany my se snažíme chránit identitu občanů, ale z druhé strany zjišťujeme, že ten stát něco potřebuje, nějakou evidenci chce, a vymýšlíme, s prominutím vymýšlíme věci absolutně nadbytečné. Evropská unie dospěla po dlouhých debatách k nějaké shodě, na nějakém dokladu, který má usnadnit, ne že umožní automaticky, má usnadnit cestování. Nikde totiž není řečeno, že jednotlivé státy Evropské unie k tomu musí přihlížet.

Je to pouze podpůrný argument k tomu, aby si zkontrolovali, rychle zkontrolovali ty, kteří přijíždí. Vůbec to nehovoří o tom, že to automaticky znamená, že budeme moci cestovat. Už vůbec to neznamená, že budete cestovat mimo Evropskou unii. Je to čistě a jedině záležitost Evropské unie. Jako KSČM se na to díváme velice negativně, že se ignorují ze strany Ministerstva zdravotnictví naše připomínky, které jsme měli a dlouhodobě uplatňovali v rámci zdravotního výboru. Naše poslankyně - (Vystupují se dívá na poslankyni Aulickou Jírovcovou.) - dívá se na mě, a jsem rád, že to poslouchá, protože si myslím, že jsme odvedli velký dobrý kus práce. Aulická Jírovcová na to neustále upozorňovala. A já jsem byl ten protiva, který se jí vždycky ptal: Prosím tě, co ti řekl pan ministr? Jak reagoval? Již jste to tam řešili? Odpovědí mi bylo mnohdy mlčení. Protože také nevěděla.

A to je člověk, který chodí na ty výbory, účastní se pravidelně těch výborů, a měl by mít maximum informací. A teď se postavte ven a vysvětlete těm lidem, kteří mají desetinu, možná ani to ne, těch informací, které bychom měli mít my, jak to doopravdy je. Nejsem schopen před ně předstoupit a argumentovat, protože ty argumenty nemám. A Ministerstvo zdravotnictví se tváří jako ten pověstný pštros, který strčí hlavu do písku a odvolává se: To my nic, to Evropská unie. A používá ještě neférový argument: Chcete-li cestovat, musíte to mít. Chcete-li cestovat, bez toho nebudete cestovat. A vy jste ti, kteří brání cestovat občanům. Pane ministře, vždyť to není pravda. Není to pravda.

I dneska občané cestují. Jezdí za prací, pendleři fungují, mají potvrzení, dělají si antigenní testy. Vše to, co vyžadují ty státy. Může to být určité ulehčení. Hledejme ty cesty k tomu ulehčení, ale formou již stávajících systému databází státu, formou sdílení informací mezi databázemi státu. A tím, že si třeba zajdu k lékaři, který mě zná, má můj občanský průkaz, má kompletní moji anamnézu, a klidně mi ty údaje ze zdravotní dokumentace vytiskne a udělá mi ten QR kód na tiskárně.

Neznám lékaře, který by byl takový nelida a odmítl by se se mnou v tomto duchu bavit. Že k tomu nemá zákonný puvoár - opravdu musí mít lékař ke každé takovéto věci zákonný důvod, popř. ještě aby za to dostal nějakou odměnu? Kolika lidí se to v České republice bude týkat? Může to být milion lidí, kteří chtějí vycestovat v tuto sezónu. A ten zákon, pokud jste si správně četli, v tomto konkrétním případě, byl definován jako zákon společný s COVID-19. Pouze a jedině. Myslíte si, že příští rok už to bude potřeba? Já si myslím, že to je okamžité řešení nějakého alibi Evropské unie a hlavně českého alibi na tuto turistickou sezónu a nesouvisí až tak přímo s těmi důsledky, které s touto chorobou budeme mít do budoucna v rámci ekonomiky a dalších záležitostí. Proto opravdu vás prosím, hledejme jednoduchou a jasnou cestu ne formou zákona, ale formou využití stávajících systémů databáze. Zazněly tu Czech POINTy, vítám to, super! Zazněly tu datové schránky, které jsou ideální pro občany. My dokonce chceme motivovat lidi, aby si zřizovali datové schránky, které opravdu ulehčí kontakt jak s Finanční správou, tak v daňových oblastech, ale třeba i tady v této věci. Je to ideální možnost toto využít a lidem to říci. Proč to nevyužijeme?

Proto jako KSČM se k tomu stavíme velice negativně a pokud to ministerstvo nepochopí z této rozpravy, tak opravdu nevím, jak už dále apelovat na to, aby se ti ministerští úředníci také podívali na obavy lidí, podívali se na to, co se děje ve společnosti a taky hledali rozumné cesty v rámci státní správy a neulehčovali si práci jenom tím, že se napíše zákon, k tomu zákonu se ještě nejlépe dodají sankce a občane, starej se!

Já si myslím, že to není vhodná cesta pro 21. století a měli bychom k tomu i takhle přistoupit. Děkuji za pozornost.

Leo Luzar KSČM



