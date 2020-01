Luzar (KSČM): Z dobrovolných údajů vymizela úplně náboženská víra

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, ač to vypadá jako zákon, který je bezproblémový, je tady navrženo jeho projednání v devadesátce, já si dovolím s tímto projednáváním v devadesátce nesouhlasit z jednoho prostého důvodu.

Sčítání lidu se provádí jednou za deset let, které v rámci statistiky poskytuje údaje, které pro Českou republiku jsou velice důležité a závazné. Pokud kdokoli někdy pracoval se statistickými údaji ať k různým účelům, které využíval, zjistí, že číselné řady, které ve statistických údajích jsou, jsou mnohdy potřebné pro různé obory lidské činnosti.

Pan předseda /nebo ředitel, přiznám se, přeslechl jsem funkci/ statistického úřadu hovoří o tom, že došlo ke změně charakteru údajů, které se budou sčítat a hovoří o tom, že ty, které v tomto novém zákoně nejsou, budou nahrazeny údaji, které je možno získat z jiných zdrojů.

Tady si dovolím pochybovat o tom, že se jedná o všechny údaje, protože jsem si teď vytáhl zákon z roku 2009, který byl připraven ke sčítání lidu v roce 2011, a ten má údaje, které asi nejsem schopen dohledat ve veřejných zdrojích, protože byly uvedeny jako dobrovolné a svědčily o nějakých údajích, které ten člověk buď dal nebo nedal, ale sloužily k orientační informaci o stavu společnosti v České republice. Dále z toho vypadly údaje, které mohou sloužit samosprávám a dalším odběratelům těchto statistických dat k informování například o hustotě dopravy a potřebnosti městské hromadné dopravy, popřípadě vzdálené dopravy a další údaje, které v tomto návrhu zákona postrádám.

Já jsem si tady v krátkosti vypsal jenom věci, které postrádám a zajímalo by mě, jak budou zjišťovány. Chybí údaj o pohlaví, o státním občanství. Je tam národnost, ale ne státní občanství. Chybí údaj o registrovaném partnerství, ten je teoreticky možno získat v rámci statistických údajů nebo v rámci údajů registrů. Hlavní ekonomická aktivita. Hovoří se tam o ekonomické aktivitě, ale my nebudeme vědět, kolik lidí má třeba dvě zaměstnání v rámci ekonomické aktivity. On uvede tu hlavní, ale tam původně bylo rozlišeno, abychom věděli, kolik občanů České republiky musí pracovat ve více zaměstnáních. Postavení v zaměstnání. Ten údaj tam historicky byl a mohli jsme vědět, jak ten člověk je ve svém zaměstnání postaven, to znamená, jakou zastává funkci, popřípadě jak se zařazuje. Tento údaj z toho vypadne. Doba trvání dojezdu, dojížďky do zaměstnání. To byl údaj, který se ve statistice v roce 2011 objevil. Teď vymizel a dle mého názoru je to velice podstatný údaj jak pro samosprávy krajů, tak obcí, aby věděly, kolik ekonomicky činných lidí dojíždí do zaměstnání a mohly připravit třeba efektivní investice v oblasti dopravy.

Z dobrovolných údajů vymizela úplně náboženská víra, což byl docela zajímavý údaj. Ten tam dnes není, nevím z jakého důvodu vypadl, zvlášť když jsme dnes neustále konfrontováni s informacemi, které vzbuzují u lidí obavy, jak to tady vypadá s tou islamizací a podobně. Přitom tato tvrdá jasná data ze sčítání lidu by mohla ukázat, že je to pouze fáma a že to nehrozí. Prostě vypadlo to.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Informace o domech a bytech - samozřejmě tady z nějakých informačních zdrojů státu je možné tyto údaje získat. Druhá věc je, jestli v těchto údajích zjistíme, jak je to třeba s vybaveností nebo s přístupem k internetu. V minulém sčítání v roce 2011 byl tento údaj, aby se přihlásili lidé, kdo odebírají internet nebo kdo mají přístup k internetu. Pokud tento údaj po deseti letech považujeme za zbytečný, tak samozřejmě, ale tady by to měl někdo zdůvodnit a říci proč, protože si myslím, že přístup k internetu v naší společnosti je také velice důležitý a měli bychom vědět, jestli dosahujeme parametrů evropských, světových, popřípadě jestli se za to stydíme a tento údaj z toho vyřadíme.

Samozřejmě, body, které jsem si vypsal, nejsou všechny a možná mi některé budou zodpovězeny, že se mýlím. Tomu rozumím, ale přesto bych byl rád, aby se patřičný výbor tím zabýval a projel jednotlivé body a mohl se k nim vyjádřit, popřípadě shledal, jestli doplnit do zákona další údaje, které byly již ve sčítání v roce 2011.

Znovu upozorňuji a sám jsem čerpal ve svých pracích, které jsem odevzdával v rámci studia, ze statistických údajů a vím, jak je pro mne důležité mít tu číselnou kontinuální řadu a mohl porovnávat vývoj ve společnosti třeba za padesát sedmdesát let a vnímat to jako přínos.

Pokud by došlo k nahrazení těch údajů od občanů z jiných zdrojů, samozřejmě to vnímám, ale bojím se, že z toho vypadly i věci, které budou nenahraditelně v rámci těchto datových řad ztraceny. Proto navrhuji, aby tento návrh byl projednán klasickým systémem projednání v rámci tří čtení.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Nezbytná je maximální možná ochrana při nakládání s individuálními údaji občanů Černochová (ODS): Změna skutečně neposiluje pozici exekutivy a zároveň nijak neoslabuje pozici Parlamentu Pikal (Piráti): Nikde v Ústavě není omezena pravomoc vlády bez důvěry Výborný (KDU-ČSL): Kolega Okamura vždy pohrdavě opustí Sněmovnu, když má čelit argumentům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.