Luzar (KSČM): Žádám vládu, aby rozhodla ještě dnes

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

já bych nerad, aby se tato debata zvrhla do předhánění se v argumentech. Začala slovy, která kolegové ze strany pirátské uvedli tím, že Česká republika je v obrovské hrozbě, že hrozí kolaps zdravotnictví, že hrozí kolaps odběrových míst. Já bych tady řád řekl, že pokud tyto informace mají a jsou pravdivé, tak jsme v krizi. Ale já nejsem přesvědčen, že tyto informace jsou pravdivé, že hrozí kolaps zdravotnictví. A kdo to může rozhodnout? No, ministr zdravotnictví, vláda.

Tady nesouhlasím s panem ministrem zdravotnictví. Jako KSČM tvrdě prosazujeme, aby se rozhodovalo tam, kde se rozhodovat má, ne tady v tomto prostoru, ale v prostoru vlády a ne až v pondělí, ale třeba dnes, pokud krizová situace opravdu nastává. Já jsem tady slyšel z úst pana ministra, že možná došlo k narušení kybernetické bezpečnosti. Když už takováto slova vypustí z úst tady na mikrofon, tak kde je jiný důvod než svolat krizový štáb vlády, aby to řešila? A ne v pondělí, dnes, protože tři dny budou občané žít v nejistotě, co se vlastně děje.

Proto, jestli někdo má na základě nějakých relevantních údajů jednat, není to tato Poslanecká sněmovna, která má právo pouze navrhovat vládě, ale exekutivní orgán, to znamená vláda jako celek by měla přijmout jasné radikální řešení. Je stav v České republice tak závažný a je ohrožena bezpečnost a zdraví občanů? A nemáme odpověď.

Čili já bych tady vyzval, pokud by nějaká výzva měla být, aby vláda ještě dnes předstoupila před občany a vyvrátila popřípadě potvrdila věci, které tady ze strany Pirátů zazněly. Protože je absolutně nezodpovědné vykřiknout, že chybí kapacity zdravotnictví a že hrozí kolaps zdravotnictví a nemít k tomu podklady. A žádám vládu, aby ještě dneska rozhodla o tom, jestli je situace v České republice natolik závažná, že vyžaduje krizový štáb nebo ústřední krizový štáb, nebo jestli si vláda myslí, že toto stav nevyžaduje. To by měl být závěrečný apel a tato Sněmovna by k tomu měla, pokud chcete, přispět aspoň tím, že umožní této vládě, aby reagovala. Ale znovu říkám, za KSČM chceme jasnou odpověď a chceme, pokud je to nutné, aby ten ústřední krizový štáb byl svolán ještě dnes.

Děkuji.

