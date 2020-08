Macek (Pro KRAJinu): Hloupost nebo záměr? Jablonci se MHD prodraží o desítky milionů

Přestane od února jezdit jablonecká MHD? Nebo Jablonci vytrhne trn z paty opět BusLine? A o kolik se doprava zase prodraží? Jablonec se nepoučil a znovu se nechal vmanévrovat do těžko řešitelné situace. Za pět měsíců mu skončí smlouva s BusLine MHD Jablonecko a do té doby musí najít nového dopravce.

Jablonec zrušil veřejnou zakázku na provozování městské hromadné dopravy, kterou s výhodnou cenou 48,38 Kč/km překvapivě vyhrála v kraji zatím neznámá pražská firma About Me. Soutěž měla jen dva uchazeče. Ten druhý, navázaný na současného dopravce BusLine MHD Jablonecko, nabídl cenu o 21,50 Kč/km vyšší. Rozdíl mezi oběma nabídkami dělá 300 milionů bez DPH za 10 let trvání smlouvy.

Jablonec ale od příštího roku bude platit možná i víc než 70 Kč/km dopravního výkonu, protože smlouva s BusLine skončí v lednu 2021 a novou soutěž nejde stihnout. Proto BusLine, který má jediný potřebné kapacity, může cenu na další období Jablonci v podstatě nadiktovat. Kde se stala chyba?

Současné vedení Jablonce udělalo první zásadní chybu, když se vůbec nezabývalo soutěží na pořízení vlastních autobusů pro svého vnitřního dopravce, která byla připravována souběžně se soutěží na externího dopravce. „Když jsme byli ve vedení města, měli jsme dohodu, že nákup autobusů ukončíme, pokud se ukáže, že jde o příliš drahé řešení. Nové vedení to nechalo takzvaně vyhnít a vsadilo na jednu kartu – soutěž na externího dopravce,“ připomíná jablonecký zastupitel Jakub Macek.

Zkušenosti nejen z Libereckého kraje ale ukazují, že když se soutěž týká zájmů BusLine, téměř jistě se ji nepodaří dokončit, nevyhraje-li právě on. Druhé špatné rozhodnutí přišlo v červenci, když vedení města nepodalo rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu, který z malicherných důvodů soutěž o několik měsíců prodloužil. Už tehdy bylo jasné, že svými průtahy soutěž zmařil. „Podání rozkladu by umožnilo zažalovat antimonopolní úřad o náhradu škody v řádu desítek milionů ročně,“ říká Macek.

„Je paradoxní, že na kraji proti vydíracím metodám firmy BusLine hejtman Půta ze Starostů tvrdě vystupuje, zatímco v Jablonci jsou jeho Starostové součástí koalice a firmě BusLine jdou tímto postupem opět na ruku,“ upozorňuje Jindřich Felcman.

„Díky námitkám BusLine i neúspěšného uchazeče proti výběrovému řízení, průtahům antimonopolního úřadu a od začátku zjevně nedostatečné době na úspěšnou realizaci soutěže na nového dopravce dosáhl BusLine svého cíle – chaosu, nejistoty a časové tísně na straně města. Šlo o osvědčený a předvídatelný scénář,“ rekapituluje Macek.

„Jablonec má ještě šanci vyvléknout se ze smyčky, do které firmě BusLine vlezl. Je k tomu ale potřeba odvaha,“ říká Josef Šedlbauer. Dopravu v Jablonci je možné zajistit prostřednictvím DPMLJ – stále je to i jablonecký podnik, i když v něm má jen 0,3 % akcií. Určitě by to na začátku bylo jen částečné a provizorní řešení, dost by bolelo, ale Jablonec by získal kontrolu nad cenou dopravy. Dlouhodobě by se to určitě vyplatilo. „Tuto možnost jsme v dozorčí radě DPMLJ opakovaně s kolegy Mackem a Šídou prosazovali, i když se do ní dopravnímu podniku moc nechce. Města Liberec a Jablonec by v této situaci měla držet spolu,“ uzavírá Šedlbauer.

