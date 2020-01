Macků (KDU-ČSL): Co čeká Dačice v roce 2020

Tak už máme za sebou další rok. Mám pocit, že Vánoce jsou už snad dvakrát ročně a že články o tom co nás čeká v novém roce, píši čím dál častěji. Asi to bude věkem. Nicméně pojďme si říct, co nás v příštím roce snad čeká.

Pro rok 2020 jsme si naplánovali příjmy ve výši 220 068 277,13 Kč a výdaje ve výši 251 163 603,78, schodek tedy činí 31 095 326,65 Kč a předpokládáme, že ho uhradíme z peněz, které jsme v minulosti našetřili. Z rozpočtu jde na investice 79 310 247,18 Kč, což je 31,6% výdajů. Z tohoto pohledu jde o rozpočet výrazně zaměřený na rozvoj Dačic.

O jaké investice jde? Zmíním jenom ty nejvýznamnější, nebo nejzajímavější, protože kompletní výčet by byl dlouhý a je navíc vyvěšený na internetových stránkách města. Jednoznačně nejvýznamnější investicí je dokončení přístavby ZŠ Komenského, tu začnou děti využívat v září příštího roku. Budeme pokračovat v rekonstrukcích kotelen v Mateřské škole Dačice a tentokrát dojde na pracoviště v Bratrské ulici. Investicí, kterou už slibujeme několik let je výstavba kluziště a v současné době se zdá, že ho po všech těch peripetiích otevřeme na zimu 2020/2021. Příznivce zdravého životního stylu snad potěší to, že chceme ve sportovní hale zřídit saunu, začneme projektovat parkourové hřiště a doplníme skatepark o nové překážky. Pokud jde o dopravu, tak zřídíme další parkoviště v ulici Jiráskova, kde se obyvatelé paneláků neustále potýkají s nedostatkem parkovacích míst, nové parkoviště s 68 parkovacími místy vznikne v ulici Berky z Dubé. I v příštím roce budeme intenzivně jednat s Jihočeským krajem o obchvatu Dačic, který se podařilo prosadit do Národního investičního plánu právě schváleného Vládou ČR. Obyvatele Peráčku určitě potěší, že se příští rok konečně dostane na rybník Peráček. Projektujeme i další rybníky a to pod Hostkovicemi, nebo pod Prostředním Vydří. Chceme osadit cestu od vlakového nádraží ke školce Za Lávkami veřejným osvětlením, což udělá radost všem, kteří tudy chodí do práce, nebo jenom tak na procházku. Pokračovat budeme i v zateplování bytových domů a tak po bytovkách v Sokolské a Komenského ulici dojde na bytový dům 162 na Třídě 9. května. Dokončíme stavební úpravy budovy SDH v Lipolci, opravíme silniční most ve Velkém Pěčíně, vybudujeme přístřešek v Borku a v Dolních Němčicích, v Malém Pěčíně odbahníme biologický rybník, opravíme silnici z Dolních Němčic do Hostkovic.

Jak vidno je před námi opět náročný rok. Jsem ale přesvědčený, že s takovými lidmi jako máme na úřadě a s Vaší podporou zvládneme, jestli ne všechny, tak alespoň významnou část úkolů, které jsme si na sebe pro rok 2020 vymysleli. Svým kolegům přeji hodně síly a všem nám přeji hodně zdraví, pohody a alespoň tu příslovečnou špetku štěstí nejenom v roce 2020.

Ing. Karel Macků

starosta města Dačice

