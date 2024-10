Majerová (Trikolora): Policie a Česká televize ve službách vládní politiky

Na 16. října tohoto roku jsem předvolána na Policii České republiky do Bartolomějské ulice k výslechu. Vyšetřovatelé se mě zřejmě budou vyptávat na předvolební kampaň koalice SPD a Trikolory, především na onen billboard, na kterém je zobrazen muž tmavé pleti s nožem v ruce a text: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. „Stop Migračnímu paktu EU!“

Není to poprvé, co jsem z politických důvodů vláčena policií. Před časem se mi o stejnou „zábavu“ postaral poslanec STAN Petr Letocha, když na mě v souvislosti s prezidentskými volbami poslal udání, že prý šířím strach, když jsem varovala před politiky, kteří nás ženou do války. Jaký byl výsledek tohoto šetření, netuším. Nikdo mi nic nedal vědět. Proč taky, že? Vždyť na prvním místě jde o politické zastrašování a policie je pouze jeho nástrojem.

Stejné je to i tentokrát. Kdyby policie byla skutečně politicky nezávislá, udání na údajný rasismus onoho billboardu by neprodleně odložila. Je totiž naprosto evidentní, že nejde o žádný rasismus, nýbrž o varování. Varování před nezodpovědnými politiky, kteří nás ženou do pasti masové nelegální migrace a prokazatelně nefungujícího multikulturalismu.

Zuzana Majerová Trikolora



Ten muž tmavé pleti s nožem v ruce je totiž pouze velmi realistickým zobrazením i zobecněním nebezpečí, které prakticky dennodenně vidíme ve zpravodajství ze zemí západní Evropy. A Migrační pakt EU, podepsaný ministrem vnitra Rakušanem a tlačený Fialovou vládou, otevírá cestu, jak toto nebezpečí redistribuovat i k nám. Bez obalu to naprášil francouzský předseda vlády.

Kdy jindy je nutné i správné před něčím podobným důrazně varovat, než právě před volbami? Nebo snad chceme být „obohaceni“ všemi těmi vraždami, znásilněními, pobodáními i jinými ublíženími na zdraví a obecně zvýšenou kriminalitou i u nás?

O tom, že jde znovu o politickou zastrašovací kampaň, svědčí i praxe „vládní“ České televize. V pondělí 30. září v pořadu Reportéři ČT iniciativně odvysílala reportáž o údajném rasismu onoho billboardu. Samozřejmě do ní nezapomněla přimotat i popleteného důchodce Baldu, jehož tradičně prezentuje málem jako prodlouženou Okamurovu ruku, a nádavkem ještě přidala už téměř zapomenutého republikána Sládka.

To vše za situace, kdy se předseda vlády a ODS Petr Fiala opět prolhal další volební kampaní, když realitu, že EU nám žádných 50 miliard povodňové pomoci nepošle, oznámil až den po volbách. To ale zřejmě zajímavé a hodné pozornosti veřejnoprávní televize není, i když si ji povinnými poplatky platíme všichni.

Sečteno podtrženo, nejen v policii, ale i v České televizi je evidentně vše při starém. Jedni jsou za své výroky vláčeni, druzí jsou beztrestní. Jedni slovo dostávají, druzí ne. Když už veřejnoprávní televize dává slovo popleteným právničkám v roli zpovykaných „neziskových“ aktivistek, které se realizují podáváním žalob na politiky, kteří svět vidí jinak, měla by dát také slovo expertům, kteří realitu nahlížejí z opačné strany.

Pokud nic takového Reportéři ČT nedělají, nevysílají publicistiku, nýbrž zcela jednostrannou propagandu. Než takovou veřejnoprávní televizi, to raději žádnou. Fialova vláda i orgány a instituce, které jí tímto hanebným způsobem posluhují, vracejí naši zemi zpátky do totality.

Zuzana Majerová a Petr Štěpánek

(psáno pro Denik.to)

