Majerová (Trikolora): Stát hodil téměř 20 % veškerých úspor lidí do kanálu

„STÁT vás chce donutit spořit si na penzi, ale už vám ty PENÍZE nebude chtít při odchodu do DŮCHODU dát. Asi máte v mezičase ideálně umřít,” píše Jana Marková.

Jen za loňský rok nám „náš“ stát díky svému šílenému stylu hospodaření hodil téměř 20 % veškerých úspor lidí do kanálu. A ty už v tom kanálu s největší pravděpodobností díky inflaci zůstanou, a ještě k nim pár dalších procent letos přibude. Jsme v tom již tradičně evropští premianti, jak ostatně jinak, nikdo neřve, že jsme pár let pracovali a střádali zbytečně, ve Francii kvůli tomu hoří města, ale my už jsme si asi zvykli. Když nestačí sklonit hlavu, plácneme sebou docela klidně na zem.

Takže zatímco ještě vloni na podzim ministr sociálních věcí Jurečka jásal nad tím, jak je předčasný důchod bezva, čímž spustil lavinu, kterou úřady práce a sociálky nezvládají doteď, nyní si vzal na paškál právě to, co jste si naspořili nebo ještě naspořit v rámci penzijního spoření hodláte. Ministrovi se nelíbí, že si za prvé spoříte málo a za druhé, že máte možnost si toto spoření vybrat najednou. Státní podporu, která je už tak v porovnání s tím vším směšná, chce tedy podmínit ještě tím, že si naspořené peníze budete vybírat a teď pozor, minimálně deset let.

Že se toho s plánovaným navýšením věku odchodu do penze převážná část především mužů už zřejmě nedožije? No a? Komu by to vadilo, že?

Jurečkovi vadí něco jiného a to, že ty peníze končí třeba na vaši dovolenou, což tedy zřejmě považuje pro důchodce za nepatřičné, protože na tu zřejmě v penzi nemáte nárok. A už vůbec ne z peněz, které jste si naspořili, stát k nim sem tam něco málo usmrknul a hned v zápětí vám to díky inflaci a tím navýšeným daním (DPH) stejně sebral.

Takže tento „nešvar“ chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odstranit. Příspěvek od státu, na který má většina střadatelů nárok, mají nově dostat jen ti, kteří si své úspory nechají posílat ve splátkách jako rentu. Tak jestli mu teď připadá, že si lidé spoří málo, tak tímhle to asi ještě o dost „vylepší“.

Na druhou stranu na to může úplně klidně tenhle asociální traktorista vymyslet něco, co nás k tomu všechny donutí. A vše samozřejmě v rámci našeho dobra, abychom se v tom důchodu moc nerozšoupli a na stará kolena příliš nezvlčeli. Když se dobře vyspí, možná tam bude klauzule poskytující příspěvek na drobnou oslavu odchodu z práce rovnou na LDNky.

Podotýkám, že to je ten, kterému připadají odměny pro ministry za jejich práci neadekvátně malé!

Zuzana Majerová Trikolora



