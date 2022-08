Majerová (Trikolora): Takže ještě jednou, už asi posté...

reklama

Jedna z nejčastějších otázek novinářů: V posledních dnech o vás mluví některá média v souvislosti s volbami do Senátu jako o Zuzaně Majerové Zahradníkové. Jak to tedy máte s vaším příjmením?

Narodila jsem se jako Dvořáková. Už 22 let, co jsem se podruhé provdala, ale slyším na jméno Majerová. Příjmení Zahradníková jsem si neponechala z nějaké feministické rozmařilosti, ale kvůli synovi z prvního manželství, aby jako jediný neměl v nové rodině úplně jiné jméno. Teď už je to velký kluk (27), nedávno se nám oženil, takže i já si nechala to druhé příjmení odstranit.

Říká se, že ďábel je ukrytý v detailu. Lidé samozřejmě nemusí vědět, že jsem si zkrátila jméno; novináři by to pobrat měli, zvláště pak ti, kteří se živí psaním o politice.

Takže ještě jednou, už asi posté: Trikolora se píše s krátkým druhým „o“ a já jsem jen Majerová. Ostatně vydali jsme o tom tiskovou zprávu a pouze Majerová už jsem pár měsíců také na všech sociálních sítích i na našich webech.

Někteří novináři se ale raději odvolávají na Wikipedii, na kterou nemám žádný vliv a kam může kdekdo napsat kdejakou pitomost, teď naposledy třeba, že prý žiji v Olomouci odděleně od manžela. Je to jak Rádio Jerevan. Nežiji už v rodné Olomouci, ale už 5 let v Bukovanech, nežiji tam odděleně, ale s manželem, a nejsem Zahradníková, ale už pár měsíců pouze Majerová. Přemýšlím, co pisatele vede k tomu, že vymýšlejí podobné nesmysly. Asi je to součástí politického boje.

Zuzana Majerová Trikolora



