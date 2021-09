Majerová Zahradníková (TSS): Nápad nutit malé děti k očkování zásadně odmítáme

reklama

Česká republika předobjednala vakcíny proti onemocnění covid-19 pro celkem 700 tisíc dětí, a to ve věku již od pěti let. To vše v situaci, kdy tato vakcína zatím nebyla schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA). Pro hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci je tento postup naprosto nepřijatelný.

„Nápad nutit malé děti k očkování zásadně odmítáme a považujeme jej za hazard s jejich zdravím. Výrobce vakcín konstatuje jejich bezpečnost na základě studie, zahrnující velmi malý vzorek dětí, naprosto nedostatečný ke globálnímu posouzení. Rozhodnutí je překotné, nikdo nedokáže posoudit skutečnou bezpečnost vakcín. Děti přece nemusí pocítit případné nežádoucí účinky bezprostředně, ale v průběhu delšího časového horizontu,“ vysvětluje lídryně formace TSS Zuzana Majerová Zahradníková, a dále dodává: „Navíc již dnes existují nezávislé studie, jasně prokazující, že rizika, vyplývající z vakcinace dětí jsou srovnatelná nebo dokonce vyšší než rizika, vyplývající ze samotného onemocnění covid-19.“

Šéfka formace tak považuje za naprosto nelogické jít cestou vakcinační hysterie v situaci, kdy je pro děti nemoc maximálně stejně nebezpečná jako preventivní očkování.

„Ještě v červnu letošního roku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tvrdil, že pro nejmenší děti vakcína určitě nebude, a na pořadu dne že není ani očkování děti ve věku do dvanácti let. Teď tu máme náhlý obrat. K předobjednání vakcín navíc došlo patrně jen na základě prohlášení výrobců o bezpečnosti očkovací látky, a to bez dostatečné odborné diskuze. Nemůžeme zde opomenout fakt, že se v tomto očkovacím byznyse točí velké peníze. Dalo se tedy očekávat, že právě výrobci vakcín budou usilovat o to, aby se očkování dostalo v co největší možné míře také k dětem a deklarovat bezpečnost tohoto postupu,“ doplnil garant formace TSS pro oblast zdravotnictví, MUDr. Marek Zeman.

Hnutí TSS dále zdůrazňuje velmi podstatnou, ekonomickou rovinu podobných vládních výmyslů. Celou záležitost označuje za tunel veřejných prostředků.

„Vláda neuvěřitelně mrhá státními penězi – penězi nás všech. Dělá si své kšefty s komerčními firmami, aniž by věděla, že o vakcíny či testy vůbec bude zájem. Již dříve stát objednal 23 milionů vakcín. Pro 10 milionů obyvatel?! Teď přibude dalších 700 tisíc. A podobnou kapitolou jsou testy pro děti. Jen za ně vláda na jaře vyhodila téměř 6 miliard korun, přičemž záchyt pozitivních nakažených byl 0,4 promile. To je v přepočtu 600 tisíc korun za dohledání jediného dítěte s virem. A co víc - na podzim se situace opakovala. Na léčbu skutečně nemocných dětí se přitom musí vyhlašovat veřejné sbírky. Ten, kdo takové zbytečné množství vakcín a testů objednal, je u mne sprostý zloděj, který by měl být potrestán,“ dodává advokát Zdeněk Koudelka.

Podle Zdeňka Koudelky navíc tuto zlodějinu stát z daní nás všech zaplatí dvakrát - jednou při nákupu, podruhé pak při samotné likvidaci vakcín, jejichž další a další objednávky jsou tak naprosto zbytečné.

