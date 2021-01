Majerová Zahradníková (Trikolóra): Konopí a marihuana nevede k tomu, aby její uživatelé přešli na cokoli tvrdšího

reklama

Hezké dobré odpoledne. Já jsem si vzala tu faktickou pouze z toho důvodu, abych tady pár věcí uvedla na pravou míru. Proč je chci uvést na pravou míru? Protože o téhle problematice vcelku dost vím, nejen protože jsem v dobách minulých pracovala v doléčovacím ústavu Centrum Sananim, ale můj bratr Dušan Dvořák je na šest let vězněn za to, že léčil lidi, a je to jeden z nejlepších adiktologů vůbec, v České republice každopádně. Takže uvedu jenom tady ty příklady toho sporného představování toho konopí jako velkého bubáka.

Co se týká návykovosti, návykovost je psychická a fyzická. Fyzická návykovost není na konopí absolutně žádná, na rozdíl třeba od pervitinu a spousty jiných drog. Ta návykovost může být psychická, ale vzniká až po dlouhodobém, několikaletém používání. A neexistuje žádná vědecká studie ani výzkum, který by tu návykovost explicitně popsal. Nejsilnější návyková látka je nikotin. Takže to k té návykovosti.

Další věc. Bylo opakovaně vědecky dokázáno, že konopí a marihuana nevede k tomu, aby její uživatelé přešli na cokoli tvrdšího. Říká se tomu prekurzor. Takže bylo opakovaně vyvráceno, marihuana není prekurzorem k tomu, aby se předcházelo dál.

Co se týká... (Upozornění na čas.) Co se týká halucinací...

A děkuji tady předřečníkovi za umožnění to dopovídat.

Co se týká halucinací, halucinace vznikají u typů drog nazývaných opiáty. To jsou drogy tvrdé. U klasického konopí nebo marihuany halucinace nevznikají. Pokud někdo tvrdí, že vznikají, tak neměl klasickou marihuanu a konopí, ale měl v tom nadroleno něco úplně jiného, protože tam je de facto nemožnost, aby halucinace vznikla. Halucinace vznikají u LSD a dalších opiátů. Takže to k těm halucinacím. Je to nonsens.

A dále se tady mluvilo o tom, že co se týká okolních států a přístupu Evropy atd., atd., tak ba naopak, evropské zákony a přístup okolních států je daleko víc benevolentní, než je přístup České republiky. V tomhle tedy ten dluh máme daleko větší my.

A výzkumy jako takové, abych to uzavřela, můj bratr konzultoval a prováděl... a víceméně profesor Hanuš z Izraele, který je uznávaný odborník, protože v Izraeli je to běžně dostupné v lékárnách a kdekoli chcete k jakémukoli využití, tak profesor Hanuš dostal cenu města Olomouce před pár lety. A co se týká podílu látek THC, CBD a léčivosti CBD, tak tím se inspiroval právě u mého bratra, který za léčení konopím teď sedí na šest let ve vězení.

Takže tím bych to ukončila. Děkuji.

