Majerová Zahradníková (Trikolóra): U nás musíme být vždy papežštější než papež

reklama

Vážený pane předsedo, vážení delegáti, milé dámy a vážení pánové!

Zkoušela jsem si vybavit, kdy jsem poprvé ve svém životě slyšela slovo soukromník. Vím určitě dvě věci. Byla jsem tehdy ještě malá holka a zcela jistě jsem si pod tím slovem neuměla představit vůbec nic. Jak bych také mohla, když prakticky žádní soukromníci u nás za minulého režimu neexistovali. Dokonce jsme se v tom lišili od okolních, také socialistických zemí, východního Německa, Polska i Maďarska, kde zůstaly zachovány aspoň zbytky drobných živností a soukromých provozoven. Ne tak u nás. U nás totiž vždycky musíme být papežštější než papež.

A tak český bolševik zavelel a všechno znárodnil. Pročež pod kuratelu státu musel i poslední holič a na vsi odváděli do družstva i poslední kravku.

Přitom co je svět světem, právě živnostníci, řemeslníci, drobní podnikatelé, sedláci, farmáři, prostě soukromníci ze všech možných profesí jsou tou společenskou silou, která vytváří bohatství celé země i společnosti. Ona totiž platí přímá úměra: Bohatý střední stav – bohatá země.

Čas oponou trhnul, zazvonili jsme na náměstích klíči a podnikatelský stav, jinými slovy soukromníci, se zase navrátil do naší země. Ty tisíce nejrůznějších podnikatelských příběhů, vzestupů i pádů, ty tisíce neopakovatelných osobních i rodinných vítězství, remíz, ale občas i proher, umíte určitě odvyprávět stejně dobře jako já, protože jste je na vlastní kůži prožili a stále prožíváte.

A já se k vám hlásím také, protože i já jsem byla téměř po dvacet let ve svém oboru, to jest překladatelství, tlumočení a výuce angličtiny, soukromým podnikatelem. Takže vím, jaké to je, když se člověk o sebe musí postarat sám.

Jedno ale bohužel zůstalo. Pořád jsme papežštější než papež, takže byrokracii, kterou současné mocenské struktury uvalují na podnikatelský stav, máme opět nadstandardní. Ani se mi všechny ty kontrolní hlášení, EET a další byrokratické vymyšlenosti nechce vyjmenovávat.

A téhle byrokracii musíme společně říct DOST!

A jsem v současnosti. V jaké politické konstelaci se nacházíme? Když Andrej Babiš v roce 2013 vstoupil do politiky, deklaroval hnutí ANO jako pravicový subjekt. Kdeže ty loňské sněhy jsou, že? Od té doby se posunul zcela vlevo a vysál voliče ČSSD a KSČM.



ODS pro změnu opustila principy, na kterých byla založena, a v koalici SPOLU, já jim pracovně říkám SPOLUpachatelé, se odebrala za lidovci a TOP 09 do politického středu, možná dokonce do středu levého.



Právě pro zklamané voliče těchto stran jsme my důstojnou alternativou. Pravicoví voliči totiž nezmizeli. To jen pravicové strany jsou rozdrobené do řady marginálních subjektů. Takže je dobře, že jsme našli společnou řeč a tři pravicové subjekty – Trikolóra, Svobodní a Soukromníci – spojily síly a jdeme do voleb společně.

Deklarujeme tím, že dohoda a spolupráce na pravém křídle je možná.

Jsem si jistá, že pravicových, konzervativních, euroskeptických voličů je v naší České republice stále tolik, abychom mohli pomýšlet i na dvojciferný výsledek. Ale musíme pro to ještě hodně udělat a hodně toho odpracovat. Ale to Vy přece umíte. Vždyť jste Soukromníci.



Naším nejdůležitějším společným úkolem a cílem, možná přímo historickou povinností, je navrátit skutečnou pravici na parlamentní mapu České republiky.



Vážení přátelé, bylo mi ctí, nejen jménem svým, ale i jménem celé Trikolóry, Vás tu všechny pozdravit, poděkovat za pozvání a popřát Vašemu dnešnímu jednání hodně zdaru.



Děkuji Vám všem za pozornost!

S úctou a pozdravem

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Majerová Zahradníková (Trikolóra): Náš názor na tuto vládu je a byl vždy naprosto konzistentní Majerová Zahradníková: Je zločin dusit děti v rouškách jen proto, že někdo potřebuje doprodat zásoby Takto začíná totalita, varuje šéfka Trikolóry. Občané s rozdílnými právy. Zazněla i slova o koncentráku Majerová Zahradníková (Trikolóra): Covidová totalita

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.