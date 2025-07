K rozhodnutí Ústavního soudu ode mě jen tolik:

Ústavní soudci asi nebudou mít problém pracovat do 67 let, na rozdíl od většiny české populace, která se podle lékařů dožívá ve zdraví v průměru 62 let. S ohledem na jejich královské platy ústavní soudce výše důchodů asi taky úplně netrápí. My celou slavnou Jurečkovu asociální důchodovou „reformu“ po volbách zrušíme.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky