Maláčová (SOCDEM): ODS nám vypráví pohádky a realita bude úplně jiná. Pamatujete důchody?

Pan premiér Fiala chce prosadit výpověď bez udání důvodu. Lidé prý dostanou odstupné 8 výplat, říká ODS. Hmm. Tady něco nesedí! Pokud by firmy skutečně chtěly dát 8 platů odstupné, proč už to nedělají teď? Naprostá většina NECHTĚNÝCH zaměstnanců by přece za 8 výplat odešla na dohodu. To už umožňuje zákoník práce dneska. Tak to vypadá, že ODS nám vypráví pohádky a realita bude úplně jiná. Pamatujete, jak slibovali, že nebudou zvedat věk odchodu do důchodu?!

