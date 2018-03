Maleček (SOL): Práce na vyhotovení územní studie pokračují

Vypracováním dokumentu získá Jihomoravský kraj možnost podrobnějšího hodnocení prověřované oblasti. Studie vyhodnotí vzájemnou prostorovou a funkční koordinaci zejména tří záměrů: polohu D43 v úseku D1 – Kuřim, potřebu, popř. opodstatnění, jihozápadní tangenty a lepší napojení na dálnici D1 v úseku Brno-Slatina – Holubice. Studie prozkoumá dopady těchto záměrů, prověří a upřesní podmínky pro jejich umístění, funkčnost a reálnost z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

Ateliér již zpracoval analytickou část a výsledkem bylo 15 variant řešení tohoto území. Na základě písemné výzvy se k návrhům mohly vyjádřit obce a dotčené orgány. „Celkem jsme oslovili 153 subjektů a zpět se nám jich ozvalo pouze 37. Šlo o 14 brněnských městských částí, 15 obcí, 7 dotčených orgánů a 1 obec s rozšířenou působností. Nejčastěji směřovaly připomínky k obchvatům jednotlivých obcí, ke zkapacitnění dálnice D1 v rámci města Brna, nebo k ochraně před hlukovou zátěží,“ uvedl při dnešní (28. března) prezentaci Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Další skupina připomínek vyjadřovala názory obcí, jejich souhlasy nebo nesouhlasy s navrhovanými variantami dopravního řešení, s dílčími dopravními záměry a jejich variantami. Tyto připomínky se však nevztahovaly k analytické části, spíše byly doporučením, s čím má projektant dále pracovat. Na některé připomínky pak nemohl být brán zřetel vůbec, protože směřovaly ke koncepčnímu řešení dopravy v místech, která jsou již stabilizována v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje.

„Práce na studii probíhají podle plánu, teď nás čeká modelování intenzity dopravy a chystá se i práce na hlukové a rozptylové studii. Stále platí, že by vše mělo být hotové do konce tohoto roku. Výsledek územní studie se pak promítne do aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,“ uzavřel náměstek Maleček.

