Malý (Svobodní): Nejsem proti migraci a nejsem pro zakazovat jakoukoli víru

Uvítám, pokud k nám přijdou další a zapojí se mezi nás. Jsem pro, aby u nás byli přijati migranti, kteří splní podmínky poskytnutí dočasného azylu, začnou pracovat, učit se naši řeč a zákony a zvyky, aby po čase, až se naučí řeč a budou pracovat, dostali klidně i azyl trvalý. S čím ale nemohu souhlasit a co odmítám, je (mnohdy ilegální) ekonomicko-sociální migrance. Zásadně odmítám, abychom přijímali kohokoli, kdo sem přijde s nataženou rukou, nechce pracovat, chce peníze, střechu nad hlavou, jídlo a chce, abychom se my přizpůsobili jemu. Takoví lidé u nás nesmí dostat prostor. Již dnes máme v naší zemi bohužel bezpočet těch, co zneužívají plošnou sociální podporu státu, nikdy nepracovali, nikdy pracovat nebudou a učí tomu své děti.

Odmítám jakýkoli psychický či jiný nátlak na většinovou společnost, aby se starala o nemakačenky, co chtějí jen využívat, aby přijímala uprchlíky, kteří neprchají před válkou. Odmítám, aby kdokoli našemu suverénnímu státu určoval, koho máme přijmout mezi sebe. Je pro mne zcela nepřijatelné, aby naše kostely ustupovaly mešitám. Je pro mne nepřijatelné, aby našim dětem byl ve školách vtloukán do hlavy Korán, aby jim byly vymývány mozky nesmysly o mírumilovném islámu, tištěny pohádky, kdy princ je černý, ale princezna se o něj neumaže. Není možné donekonečna zamlčovat, co se děje v Evropě. No-go zóny, hromadné znásilňování žen a dívek, které jsou mnohdy dětmi. Teror, šikana, násilí na straně jedné a na straně druhé dobrovolné odstraňování symbolů naší víry a zákazy vepřového ve školních jídelnách.

Odmítám jakýkoli teror, kterým se nám snaží nahnat strach, pokořit nás, podmanit, vnutit víru tím, že vraždí Evropany, znásilňují naše ženy a děti a vraždí je, jako například v Nice.

Jsem pro svobodu vyznání, pro svobodu náboženství. Jsem pro cokoli, co neporušuje zákony této země. V poslední době se diskutuje o otázce zákazu islámu. Některé země na světě jej zakázali a jakýkoli pokus o jeho propagaci nekompromisně trestají. Nejsem soudce ani politolog, abych posuzoval, do jaké míry jsou dané země demokratické a do jaké míry jsou demokratická jejich rozhodnutí. Každá země si určuje své zákony a svá pravidla. Nejsem pro zákazy jakéhokoli náboženství či víry apriory. Zcela jednoznačně a nekompromisně jsem proti jakýmkoli projevům, které volají po postihování či trestání kohokoli, pro jeho víru, vyznání, pokud tím neporušuje zákony této země.

Jsem jednoznačně a nekompromisně proti jakýmkoli projevům, hlásajícím nadřazenost, projevům, které volají po vraždění bezvěrců či křesťanů, po fyzickém a jakémkoli trestání žen, právu Šaria, kamenování. Pokud jakákoli osoba, skupina osob či jakákoli víra po něčem takovém u nás volá, musí být postavena mimo zákon a její propagátoři vyhoštěni z této země. Je běžné, že v každé zemi musí člověk respektovat její zákony a zvyky. Nevidím jediný důvod, proč by Česká republika měla být výjimkou. Jsem Svobodný a chci být svobodný. Nehodlám tolerovat, aby kdokoli moji a naši svobodu jakkoli omezoval.

Michal Malý,

člen Republikového výboru Svobodných

autor: PV