Malý (Svobodní): Skautokandidát a ti druzí. Volte ve druhém kole do Senátu

Oproti známým kandidátům a kandidátům parlamentních politických stran, jsem neměl volební tým, nemohl jsem mít stranickou finanční podporu. Logicky, jsem neměl šanci na jakoukoli mediální podporu a to ani ve chvíli, kdybych vstoupil k hasičům, skautům, rybářům chovatelům a zahrádkářům dohromady. Ani filatelisté by nepomohli, byť filatelie a sbírání odznaků byl můj dětský koníček. Celou kampaň jsem si realizoval sám a financoval ji z rodinných úspor. O to větší jsem jí věnoval úsilí.

Jak říkám, někomu stačilo vstoupit do skauta v lakýrkách a stáhnout králíka z kůže a media ho vynášela. Plagiátorství (údajné) na patentech, či názorů v prezidentské kampani bylo zapomenuto. Kandidát „nevím“ neví, v kterém politickém klubu zasedne. Zřejmě se bude muset poradit se skauty. Úvahy o tom, že by profesor Drahoš mohl vést Senát, považuji za zcela scestné, až nemravné. Ale třeba se mediálně protlačí, že Senát povede člověk co neví a musí se zeptat a ne leader vítězné politické strany s dlouholetými politickými zkušenostmi.

Považuji za až nemravné, jakým způsobem byli medii propagováni bývalí prezidentští protikandidáti prezidenta Drahoše, s výjimkou pana Hynka a Hanniga. Nejsem si však jist, zda si ti, co se nechali mediálně zmanipulovat, uvědomují, koho volili a někde i zvolili. Dali přednost proevropským kandidátům, vítačům. Mám obavu, že budoucnost ukáže, že to byla chybná volba. To, abychom se bránili dopadu migrační krize, abychom bránili tomu, aby Brusel zasahoval do naší vnitřní politiky, považuji za nejdůležitější témata. O nás musíme rozhodovat my sami.

Michal Malý Svobodní



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Během kampaně jsem poznal spoustu skvělých lidí a opravdu dopodrobna jsem se seznámil s problematikou jak Prahy 8, tak Prahy jako celku. Na několika místech jsem slíbil moji podporu při řešení závažných věcí. Ta podpora nebyla nijak podmíněna výsledkem voleb. Slib trvá, budu pomáhat tak, jak jsem slíbil. Navíc, předpokládám, že mi bude umožněno pracovat v některé z komisí Zastupitelstva městské části Prahy 8.

Závěrem moc prosím, přijďte ke druhému kolu voleb do Senátu. V „mém“ obvodě vyslovuji podporu panu profesoru MUDr. Pavlu Dunglovi. Prosím, připojte se a přijďte k volbám. Ještě jednou vám děkuji za vaši podporu a hlasy. Vážím si toho.

Mějte hezké dny a šťastnou ruku u druhého kola voleb do Senátu.

O nás musíme rozhodovat sami! Jde o naši zemi a budoucnost našich dětí. Prosím, podpořte Deklaraci nezávislosti České republiky

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Malý (Svobodní): Česká pošta bojkotuje volební kampaň – odvolá ministr jejího ředitele? Malý (Svobodní): Hospodaření Prahy - tunel Blanka byl tunel na naše daně Malý (Svobodní): Jak se (ne)hospodaří v Praze 8 - "psí louka" Malý (Svobodní): Je pozdě! Jsou tady! Už jsou tady a je jich hodně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV