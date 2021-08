Malý (TSS): Přísaha Roberta Šlachty – zázrak, nebo podvod a la Biden?

reklama

Včera se rozběhlo hlasování na seznamzpravy.cz – duel mezi Robertem Šlachtou a Zuzanou Marií Zahradníkovou. Zhruba ve 12:30 hlasovalo cca 3000 lidí, poměr Šlachta / Zahradníková 46 % / 54 %. Chvilku na to mi během půl hodiny přišla z několika míst informace, že lidé obdrželi řetězový email s žádostí o podporu Šlachty proti Majerové. Netvrdím, že jej poslal Šlachta nebo Přísaha, ale aby se takto shodovala informace od lidí, kteří se vzájemně neznají, je nemožné.

Krátce na to se začaly „dít věci“. Takový pomalejší „Bidenův čůranec“. Během šesti hodin se náskok 8 % Majerové s mrskl na 0,2 % a dále klesá. Od 12:30 hodin do 18:30h hlasovalo dalších 11 000 čtenářů, kteří najednou přestali hlasovat Šlachta / Majerová v poměru 45 / 75 %, ale začali hlasovat v poměru 75 / 25 %! Má to asi stejnou logiku, jako změna hlasování v prezidentských volbách v USA. Tedy ne logiku, ale spíš nesmyslnost, že by šlo o přirozený a neovlivněný proces. Možná do 12:30 h nešel policistům internet, možná někdo zavolal premiérovi.

Já jsem ve svých skupinách požádal o podporu ZMZ při hlasování. To je v pohodě. Pár z nás asi obeslalo pá členů Trikolóry se stejnou žádostí, což je v pohodě. Pokud to samé udělal Robert Šlachta a obeslal členskou základnu, je to taky v pohodě, ale v žádném případě by to nezpůsobilo takový obrat. Nicméně, pokud odešel jakýkoli email, dokonce řetězový mimo členy hnutí či strany, v pohodě to už není. Šlo by totiž nejen o nemorální věc, ale o podvod, respektive o porušení zákona. Konkrétně Zákona o reklamě – rozeslání nevyžádaného spamu.

Michal Malý TSS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nechce se mi věřit, že by něčeho takového byl schopen sám elitní expolicista, všude deklarující svoji čestnost, zákon a spravedlivost. Ale přece jen… njak se to tedy stalo? Ano, někdo může říci, byla to akce příznivce, který pochybil a přehnal to. Nebo obvyklé: „my o ničem nevíme, to nás chtěl někdo poškodit“. To sice ano, ale kaňka zůstane. Zůstanou pochyby, nakolik je Přísaha Roberta Šlachty tou pravou zárukou fér hry a dodržování práva. Ne, neobviňuji ani Roberta Šlachtu ani Přísahu. Jen se pozastavuji nad tím podivným „Bidenovým čůrancem“. Po tom nepřiměřeném podporování Přísahy medii dnešní hlasování vypadá o to víc podobně.

Můžete se mě zeptat, proč o tom píšu, když o nic nejde, vždyť je to je nějaké hlasování na internetu. Není tomu tak. Zveřejňované volební preference a jakékoli ankety nejsou o popisu stavu věci, ale o ovlivňování. Podle preferencí se volič často rozhoduje, komu hlas nedá, aby nepropadl a raději ho dá tomu, kdo to má „jisté“. Stejně tak funguje včerejší hlasování. Ukazuje více reality, než zaplacené volební průzkumy agentur u vzorečku 1000 vybraných lidí. A to byl zřejmě důvod dnešní akce, řetězového emailu.

Anketa Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí? Ano, padni komu padni 8% Ne, není to dobře 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6659 lidí

Mám rád fér hru. Proto mám rád i individuální sporty, nejvíce snad tenis. Stojí tam proti sobě talent, práce, fyzička i psychika dvou lidí. Ten lepší vyhraje. Ne ten do má štěstí, ale ten lepší. Tak je to fér. Nikdo se nemůže na nic schovat. Může maximálně zápas kouskovat ošetřováním, když se nedaří, ale je na soupeři, aby to ustál a nenechal se vyhodit z rytmu. Včerejšek mi přinesl rozčarování, protože bych něco takového nečekal, ale na druhou stranu jsem rád, protože vyvolal ostražitost před tím, aby se něco podobného jako dnes nedělo u voleb.

Jsem členem Trikolóry a jejím kandidátem ve volbách v Praze na 24., nevolitelném místě, ale pro věc pracuji, proto kandiduji. Pochopitelně budu rád za každý hlas pro nás, a ještě více za preferenční, pro moji osobu. Udělal jsem si dlouhodobější volební průzkum mimo moji názorovou bublinu a podle něj se preference Trikolóry, respektive TSS pohybují v rozmezí 3,8 – 4,6 %. Chybí kousek, nebojte se propadlého hlasu. Je mezi námi spousta pracovitých lidí, napříč odborným spektrem. Nevím s jistotou, co přesně se dělo při dnešním hlasování Šlachta / Majerová, ale vím, že to nebylo fér.

Vím ale, že my jedeme fér a máme na to uspět. Ano, jsme sebevědomá Trikolóra, jsme sebevědomé uskupení Trikolóra, Svobodní, Soukromníci. Máme na to, ale bez Vás a Vašich hlasů nemáme co měnit k lepšímu, co budovat. Chybí hrozně málo, pár desítek procent. V letech 1990 – 2 jsem byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR. ČSFR je název naší republiky, který platil téměř tři roky, který jsem jako kompromis navrhl při takzvané „pomlčkové válce“ a který byl schválen. Takže myslím že jednat umím. Podařilo se mi toho tehdy mnohem víc dobrého, pracoval jsem a jsem připraven pracovat dál.¨

I proto si dovolím požádat vás nejen o hlas v dnešním hlasování na seznamzpravy.cz, které ještě neskončilo, ale o hlas uskupení Trikolóra, Svobodní, Soukromníci ve volbách. Pokud mi dáte preferenční has, nezklamu. Za čtyři roky vám všem složíme transparentní účet.

Sebevědomá Trikolóra míří vzhůru. Pojďte s námi, pojďte zabojovat o naši svobodu, samostatnost, naše práva. O naší zemi musíme rozhodovat my sami, ne Brusel, ale ani protiprávní diktát naší Vlády. Kdo jste ještě nehlasoval, prosím o váš hlas ZDE.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Malý (TSS): Přišel jsem ze stejných důvodů, pro které jiní odešli Malý (TSS): Hana Lipovská prohrála na celé čáře, a navíc "zradila" Malý (Trikolóra): Spravedlnost podle USA - Clauvin dostal za vraždu Floyda 22,5 roku Malý (Trikolóra): Markétě Pekarové sexuální obtěžování, či znásilnění nevadí?

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.