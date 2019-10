Malý (Trikolóra): Cemplerovi vadí Trikolóra, a tak lže a manipuluje

Jan Cempler před časem založil web manipulatori.cz, na kterém vyvrací nepravdivé zprávy a manipulace. Bylo by to záslužné, pokud by sám nemanipuloval a nelhal.

Na sociálních sítích a internetových mediích jsem si všiml, že pan Cempler například bojuje proti zabíjení kaprů o Vánocích a dramaticky líčí potoky krve, tekoucí po ulicích, na druhé straně jsem si nevšiml, že by mu vadily halal porážky. Pan Cempler prý volí Piráty a tak se dá předpokládat, že mu bude vadit jejich protipól, například SPD a v poslední době dokonce i hnutí Trikolóra. Za to bych se na pana Cemplera nezlobil, každý má právo na názor. Navíc, je dobře, že pan Cempler upozorňuje na Hoaxy a manipulace.

Dobré by to bylo, pokud by upozorňoval na všechny, nejen na ty pečlivě vybrané. Fajn by to bylo, pokud by sám nemanipuloval, nelhal a osobně neútočil. Pan Cempler poukazuje o hoaxy například o klimatické demonstraci v Sydney a odpadcích, co po demonstrantech údajně zůstaly. Na hoaxy o v řece málem utonulých migrantech, prchajících údajně před válkou, neupozorňuje. Nečiní tak přesto, že jsou dostupné fotografie, jak se ti migranti brodili přes říčku, kde bylo vody po kolena a kolem nich postával dvojnásobek fotoreportétů. Inu, to se panu Cemplerovi nehodí do krámu, přece nepůjde proti proudu, nepůjde proti „svým“. Díky tomu se však ale dá o té touze pana Cemplera o pravdě a o jeho čistých úmyslech vážně pochybovat.

Před pár dny, přesně 3. října, si vzal na mušku mně a hnutí Trikolóra, jehož jsem příznivcem. Pan Cempler tvrdí, že se k hnutí Trikolóra hlásí poněkud podivní podnikatelé, mezi jinými i já. Dále tvrdí, že jsem znám především jako majitel podvodné katalogové firmy, jejímiž obětmi se v minulých letech staly tisíce drobných podnikatelů. Tvrdí, že jako jednatel společnosti od roku 2004 rozesílám firmám, ale i fyzickým osobám e-maily, ve kterých je vyzývám, aby uhradili poplatek za zveřejnění záznamu o firmě či osobě v katalogu a přitom prý se většina z obeslaných na dané stránce nikdy neregistrovala. Na to, proč většina svoji prezentaci roky hradila se jich ale nezeptal…..

Skutečný důvod, proč se pan Cempler věnuje 15 let staré záležitosti tuším. Chce poškodit moji osobu, poškodit hnutí, které nerad. Pokud by ale pan Cempler skutečně toužil po pravdě, pak by se nevracel ke staré mediální kauze, postavené, jak již bylo dávno prokázáno, na pomluvách a lžích. Pokud by opravdu chtěl věci uvést na pravou míru, vyslechl by si i druhou stranu – tedy mně a zeptal se, jak to tehdy bylo a nestavěl na více jak deset let starých pomluvách a manipulacích. Cemplerovi nejde o pravdu, jinak by si zjistil fakta. Cemplerovi jde o to, jak toho, koho si vybral pošpinit a poškodit a tak tvrdí, že jsem se jako jednatel společnosti dopouštěl podvodů a podvedl tisíce podnikatelů. Ignoruje však fakt, že jsme nikdy nebyl PČR obviněn, šetřen, dokonce jsem ani nebyl vyslechnut. Tvrdí, že jsem od roku 2004 jednatel a majitel podvodné firmy. Nedal si práci, aby si zjistil, že firma, kterou jmenuje, se nemohla v roce 2004 čehosi dopustit, protože byla založena až v roce 2007.

Já jsem se jako její jednatel tedy nemohl čehosi dopouštět od roku 2004, navíc, jednatelem jsem se stal až v listopadu 2009 a společníkem až v březnu 2016, kdy jsem společnost převzal zejména proto, abych její činnost, která byla kauzou z let 2004 – 2009 mediálně poškozena, ukončil. Pana Cemplera tato fakta nezajímají, prostě si plivl. Nezajímá jej ani to, že na jedné straně tvrdí, že byly podvedeny tisíce subjektů, tedy tvrdí, že došlo k podvodu značného rozsahu a přitom věc a tedy danou společnost PČR po dvou letech šetření odložila jako neprokázanou. Moje osoba přitom PČR šetřena NEBYLA. Pan Cempler, namísto aby pátral po faktech, převzal den starý post Romana Mácy z jeho facebooku a deset až patnáct let staré pomluvy. Aby na závěr dodal Cempler svým tvrzení „váhu“, odcitoval lži Patrika Bangy o trom, že jsem údajně rasista. Ano, toho Bangy, který jako šéfadmin blogerů na idnes.cz zakázal a tak umlčel desítky kvalitních blogerů pro jejich názor jen proto, že kritizovali islamizaci Evropy, halal porážky, ilegální migraci či zneužívání dávek.

Cemplera fakta nezajímají, účelově lže a pokud dojde na lámání chleba bude tvrdit, že on nic, on jen někoho citoval, či na někoho odkázal. To ale nic nemění na tom, že tento bojovník proti hoaxům a manipulacím takové hoaxy a manipulace sám dál šíří, nebo je přímo vytváří, manipuluje a lže, namísto aby si ověřil jejich pravdivost. Někde jsem sice četl, že kritika od Cemplera je ve skutečnosti pochvalou a signálem, že to kritizovaný dělá dobře. Asi ano, ale reagovat jsem musel. Pan Cempler se očividně připojil k lidem, kterým jsou Klausové a Trikolóra trnem v oku a tak házejí špínu. Myslím si, že Cempler měl jediný cíl - poškodit jak mne, tak poškodit Trikolóru. Věřím, že jeho snaha je marná.

Trikolóra je čerstvě narozené hnutí a od svého zrodu jasně říká lidem, v čem chce být lepší než její političtí soupeři, co lepšího chce pro lidi a tuto zemi než oni. Trikolóra nenapadá své politické soupeře, ale férově soutěží, protože ví, že vše rozhodne volič, který nepotřebuje nápovědu. Pokud „bojovník“ proti manipulacím Cempler osobně napadá, lže a manipuluje, nevypovídá to o mně ani o Trikolóře, ale o panu Cemplerovi. Po třech dnech si Cempler 6.10. vzal na svém webu na mušku Trikolóru znovu. Očividně mu naše hnutí nedá spát a to je dobře.

Michal Malý Trikolóra



