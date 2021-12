Malý (Trikolora): Hitler to vlastně myslel dobře, usiloval přece o porážku komunismu

To se občas dočtu na sítích. Paradoxem je, že ten komunismus byl vymyšlen v Německu a následně implementován do Ruska a dál do celého světa. Dnes Němci staví sochy Marxovi. Postaví ji jednou i Hitlerovi? V Německu opět hořely louče. Kdy budou hořet u nás? Kdy zruší Benešovy dekrety a zase nás vystěhují?

Podívejte se na loučení Němců s Angelou Merkel, která jako exsvazačka ovládala a řídila celou Evropu ve stylu někdejšího vůdce. Likvidovala Německo řízenou migrací a její občané, které likvidovala, jí tleskali, protože jsou zvyklí slepě poslouchat vůdce. Zřejmě pochopila, že snáze, než čistá rasa se ovládá rasa smíšená. S planoucími pochodněmi, za zvuk trubek a asi i bubnů, s naleštěných vojenských přilbách se Němci loučili s Merkel. Kdy takto s pochodněmi znovu napochodují k nám?

Zapomeňte na to, že se Němci změnili. Je snadné odsoudit nacismus a fašismus, je snadné odsoudit holocaust, ale pak vypadá podivně, pokud ti, co to odsuzují, protěžují Palestinu a „odsouvají“ Židy“. Každý národ má své, každý má své logické ambice. Židé nejsou svatí, ale rozhodně nejsou zlo. Je pro mě nepochopitelné, jak se mocní celého světa jednou za rok hroutí u bran koncentračních táborů a kladou věnce a v praxi protěžují Palestinu a likvidují práva Židů.

Světové mocnosti v rámci „omluvy a pomoci“ nechali židům kus pouště a dali od nich ruce pryč. Nechali je na pospas. Kritizují antisemitismus, ale přitom jej skrytě podporují. Židé dnes v pudu sebezáchovy odcházejí z celé Evropy, a nejen z ní a stěhují se zpět, do své domoviny. Je chyba na jejich straně, nebo na naší? Nedivím sem jejich odchodům, už jednou to zažili – budování čisté rasy. Dnes se ale buduje smíšená, genderová, poslušná, která spolu bude v Evropě bojovat a díky tomu bude snáze ovladatelná.

Stejně tak, jak byly a jsou dnes potíráni Židé, jsou dnes, nenápadně a salámovou metodou likvidování Evropané. Jejich historie, základy, odkazy otců, inteligence. Evropané jsou totiž dodnes obrovským a pro Američany zřejmě nebezpečným konkurentem. Inteligenčním, historickým, pracovním, národnostní. Evropané násilím prosazovali mečem ve tvaru kříže křesťanství, které je dnes mírumilovné až submisivní. Američané však začali prosazovat „demokracii“ jadernými bombami a jejich hrozbou, napalmem a následně nejvyspělejšími vojenskými technologiemi.

Američané vyprovokovali, iniciovali, financovali nejvíce válek na světě po druhé světové válce a na mnohých se přímo podíleli. USA, které se podíleli na porážce Hitlera nemají dnes nic společného se současnou Amerikou, jako tehdejší SSSR nemá nic společného s dnešním Ruskem. Obě velmoci si nemají co vyčítat, jen USA má na rozdíl od Ruska základny s jadernými zbraněmi po celém světě. Američané rozvrátili arabský svět a vyvolali migrační krizi do Evropy, aby ji oslabili, jako svého soupeře.

Američané dodnes ovládají Německo a Německo ovládá Evropu. Za kolaborace Francie. Historie se opakuje. Realizuje se – zatím beze zbraní a koncentračních táborů sen Hitlera o jednotné, (německé) Evropě. Uměle je vytvářen nepřítel Rusko, protože má spolu s Čínou největší surovinové zásoby na světě. Evropa se uměle kolonizuje migranty bez vzdělání a nic ve zlém, bez přirozené inteligence tak, aby se oslabil její potenciál a ve finále se stala nárazníkovým státem války USA proti Rusku. Vždyť USA nikdy neválčily na svém území.

Vytvářejí se nesmyslná pravidla a normy, v poslední době Green Deal, pod záminkou záchrany životního prostředí a přitom 80% škodlivin produkují Čína, Indie a USA aby si vytvořili ekonomickou nadvládu a pak mohli prodávat „ekologické“ Evropě, která díky nesmyslným normám nebude schopná produkovat nic a stane se na nich závislá. Vybijeme krávy a steaky budeme tisknout na tiskárnách. Bůh bude muslim, Alexander Veliký černoch, terorista a vrah Mandela světec, Hitler bojovník proti komunismu, Stalin s Gottwaldem bojovníci proti zlému kapitalismu, … tam směrujeme dějiny.

Ne proto, abychom je předělali a změnili, to nejde. Ale proto, abychom ve zpolitizovaných školách vymyli našim dětem mozky, aby neznaly fakta a aby se staly poslušnými nástroji a voliči toho „správného“ proudu. Aby nevěděly. Aby neměly příklad, který by mohl být nebezpečný pro motiv k odporu. Dostaneme kartičky, na kterých bude čip, který bude obsahovat vše – pas, občanku, řidičák, platební kartu, zdravotní kartu a třeba i permanentku na fotbal. Na centrální počítač se bude nahrávat stejně, jako dnes v Číně, nakolik jsme poslušní.

Pak si pouze ti vyvolení, co půjdou po proudu dají steak, zapálí cigáro, zajednou na dovolenou, koupí (s podmínkou) vlastní bydlení, vezmou úvěr, budou smět jet někam vlakem. Tohle se připravuje a k tomu dojde. My ale sedíme doma na zadku, sledujeme 168 hodin a myslíme si, že se nás to netýká. Před deseti lety jsem začal psát o tom, co bude dnes, včetně nástupu fašismu. Měli jste mě m za blázna, cikánský cenzor Banga mě na idnesu zablokoval. Po deseti letech k tomu, před čím jsem varoval došlo, měl jsem pravdu. Dnes píšu o tom, co přijde za deset let a zase mě spousta lidí má za blázna. Ale ono se to stane. Nemáte šanci tomu zabránit. To byste museli zvednout zadky z domnělého úvěrového luxusu a vzepřít se. Na to jste ale líní.

Jsem opravdu sám, kdo vidí tu hrozbu a chce se jí postavit? Opravdu se nikdo nepřidá? Opravdu je vám jedno co bude s vámi a vašimi potomky? Vítám každého, kdo se připojí, je snadné mě najít, navíc, kontakt je pod článkem. Co nemohu zaručit, že mě státní správa nechá žít a jak dlouho. I kdyby se tak stalo a byl jsem „odmlčen“, nejsem jediný. Je nás hodně, jen se spojit.

Začněte každý sám za sebe a další se připojí. Jinak nás zadusí.

Převzato z Profilu.

Michal Malý TSS



