Malý (Trikolóra): Jde o zdraví lidí, nebo o jejich ovládnutí?

reklama

Premiér Babiš řídí stát jako svůj Agrofert, premiér Orbán řídí svoji zemi jako stát. Rozdíl mezi našimi zeměmi je znát na první pohled. Maďarsko nakoupilo bez ohledu na „doporučení“ EU vakcíny kde mohlo. 5 milionů vakcín od čínské firmy Sinopharm, 2 miliony vakcín Sputnik, vakcínou Pfizeru a Moderny bylo dosud naočkováno na 200 tisíc Maďarů, přičemž 50 tisíc lidí dostalo i druhou dávku. ČR má první dávkou naočkováno cca 100 000 lidí, jinou vakcínu něž od Pfizeru objednánu nemá. Babiš se s Prymulou radí, zda objednat Sputnik, Orbán jej již dávno objednal. Dejte ZDE Vládě najevo svoji nepokojenost.

Brusel selhal s opatřeními vloni v lednu, selhal i v zajištění vakcíny, kdy jí prý objednal dost, ale jaksi nedojednal termíny dodání. Naše Vláda vloni na jaře zaspala se zajištěním roušek a zdravotnického materiálu a pak nakupovala mnohonásobně předražený, zaspala v létě a nepřipravila se na podzim, zaspala i se zajištěním vakcín. Babišův Agrofert je údajně ve velké ztrátě, ale zatím žije díky dotacím. Česká republika je předlužena, a tak se ptám, jak dlouho bude žít ve chvíli, kdy se jí hroutí ekonomika a na zlepšení to nevypadá? Covid nezmizí za měsíc, bude tu roky a s ním lockdown.

Tisknou se další miliardy nekrytých EUR, EU se brutálně zadlužuje a za dluhy ručí všichni tak, že vystoupení jakékoli členské země je prakticky nemožné. Nikdo v EU systémově neřeší krachující živnostníky a malé firmy, ostatně, do ztrát se dostávají i větší podniky. Proč to nikdo neřeší? Je to snad úmysl? Jak bude Vláda řešit ten obrovský deficit státního rozpočtu? Zdaní úspory 50 % a „pojede dál“ v téhle sebevražedné taškařici? Opatření vlády mají minimální vliv na vývoj nákazy, protože virus si dělá, co chce. Vláda ale svůj neúspěch svaluje na nezodpovědnost lidí.

Michal Malý Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejsem přítelem konspiračních teorií, nepřemýšlím o tom, zda byl Covid vyvinut uměle, cíleně, či zda byl jen mocnými tohoto světa využit k ovládnutí populace. Mocní prostřednictvím nezměrného kapitálu a poslušných medií ovlivňují myšlení lidí, rozhodují volby, vyvolávají atmosféru strachu. Podívejme se do USA, kde korespondenčně dosadili Bidena, nebo na Slovensko, kde během pár měsíců media „vyrobila“ Čaputovou, stejně jako u nás Drahoše. Po celém světě se salámovou metodou zavádí cenzura a monitorování lidí, stejnou metodou se zavádí socialismus, pomalu přerůstající ve fašismus. Uměle se vyvolává atmosféra strachu.

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 32% Nechci 55% Je mi to jedno 13% hlasovalo: 2981 lidí

Ve jménu ekologie se ničí příroda, ve jménu zdraví se ničí světová ekonomika, ničí podniky, drobné podnikatele, ničí živobytí lidí. Další lock-downy způsobí bankroty firem, které zatím přežívají. Proč? Vypadá to, jako by chtěli zásadně omezit přístup k nezávislému zaměstnání a vytvořit tak naši závislost a docílit naší poslušnosti. Pokud nebudeme mít možnost nezávislého zaměstnání, pak budeme závislí na státu. V takovou chvíli nám stát „nabídne“ takzvaný „zaručený příjem“, abychom měli na přežití. Nebude to ale proto, že by mocným na nás záleželo, ale proto, aby nás stoprocentně ovládli.

Ten zaručený příjem bude ale mít své podmínky. Například očkování a očkovací pasy, ale už dnes se přiznává, že očkování bude nezbytné minimálně každý rok a tím, že i přes ně budou platit omezení. Další podmínkou bude dodržování veškerých nařízení vlády. V Austrálii to už odzkoušeli – kdo nebude očkován, kdo nebude mít očkované dítě, nedostane podporu – tedy „zaručený příjem“. Dalším krokem bude zrušení papírových peněz, aby měli absolutní kontrolu, co kupujeme, zda nežijeme nad své příjmy a hlavně, pokud nebudeme poslušní, zablokují nám účet i platební kartu.

Stejně, jako kdysi Hitler usilují o „jednotnou Evropu“, o zrušení národních států. Co přijde potom? Jednotný Svět, nová Pangea? Promíchají se rasy, kultury, náboženství. Pracovití budou dotovat flákače, prosperující budou platit dluhy zadlužených? Urychlí tento vývoj rozpoutáním 3. světové války? Stačí se podívat co vše vlastní a ovládá hrstka nejbohatších lidí a jak se ke svým majetkům dostali. Jsou nejbohatší, ale pro ně je to hra, chtějí víc, je to pro ně takové malé mistrovství světa. A největším adrenalinem pro ně je, že ovládají planetu, lidstvo.

Jde o životní prostředí, ekologii, nebo o ekobyznys? Jde o zdraví lidstva, nebo o jeho ovládnutí? Odpovězte si sami, ale konejte nikoli podle toho, co je dobré pro vás, ale co je dobré pro lidstvo, děti, vnoučata.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Malý (Trikolóra): Vypískejme 31. 1. 2021 Vládu alespoň z oken a vyvěsme vlajky Malý (Trikolóra): Biden nebyl zvolen, ale dosazen těmi, co ovládají svět, tedy nás Malý (Trikolóra): Horší než epidemie covidu je epidemie strachu, kterou šíří Malý (Trikolóra): Už to přerostlo únosnou mez

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Michal Malý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.